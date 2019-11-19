Kocaeli U 14 ve Büyük Erkekler Basketbol Ligi’ne 3 maçla devam ediliyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Kocaeli Gelişimspor ile Güneş Gelişimspor U14 A grubu takımları karşılaşacak. Bu maçın hemen ardından aynı salonda saat 20.30’da başlayacak maçta Kocaeli GHSK-B takımı ile Kocaeli Doğuşspor takımları karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer maçı U14 Erkekler A Grubu’na dahil ve Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maçta Gölcük Belediyespor-A takımı ile 23 Nisan Spor Kulübü-B takımı karşılaşacak.
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Yerel basketbol liglerinde de 3 maç var
Kocaeli U 14 ve Büyük Erkekler Basketbol Ligi’ne 3 maçla devam ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz