Gölcük'teki dev spor organizasyonu kaçmaz

Dev organizasyonla hem ilçenin tanıtımına katkı sağlanacak, hem de önemli bir spor organizasyonu gerçekleştirilmiş olacak. “Alkayış Fight Arena” organizasyonuyla Tüm Türkiye’nin TV ekranlarından canlı olarak izleyebileceği dev bir spor organizasyonu Gölcük’te gerçekleşecek. Muay Thai’nin yıldız isimlerinin ringe çıkacağı “Alkayış Fight Arena”, saat 21.00’de Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda başlayacak Muay Thai Spor Şöleni’nde kadın ve erkek bir çok yıldız isim ringe çıkacak.

MUAY THAİ’NİN TANINMIŞ İSİMLERİ RİNGE ÇIKACAK

TV 8,5’dan canlı yayınlanacak karşılaşmalarda Mükremin Güler, Yıldırım Oğuz, Erdem Dinçer, Mahsun Üsttek, Furkan Karadağ, Ali Çakır, Mevlana Altuntaş, Gökhan Boran, Doğukan Çelik, Muhammet Taylan, Seher Canpolat, Serdar Ceylan, Süleyman Meydan, Uğur Kavrak, Yağız Akbulut, Funda Alkayış, Rachele Ragosta Muay Thai sporunun tanınmış isimleri katılacaklar.