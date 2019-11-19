Ufuk Öğütveren’den istifa şoku!..

Sezona 4’te 4 ile başlayan, Hacınabi ile de 1-1 berabere kalarak 6. maç sonunda lider pozisyonda bulunan Havza Belediyespor, Hacınabi maçında as kadrodan iki, kulübeden de 1 futbolcusunu kırmızı kart gördüğü için kaybetmişti. Önemli eksiklerinden yoksun çıktığı karşılaşmada Alaçamspor’a deplasmanda 3-0 mağlup olan Öğütveren, aldığı kararla istifa etti.

YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM

Şok kararın ardından görüş aldığımız Kocaelili teknik adam Öğütveren “Samsun’da son maçta bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Hacınabi maçındaki eksiklerimizi aradık ve maçı 3-0 kaybettik. Çok fazla yorum yapmak ya da konuşmak istemiyorum. Bazı şeyler tadında kalmalı. Başkanından yönetimine, futbolcusundan personele çok teşekkür ediyor, Havza Belediyespor’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi.