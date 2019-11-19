Hakkınız çocuklar; afiyet şeker olsun…

Kocaelispor’da alt yapı son derece başarılı işlere imza atıyor. Futbol tüm yaş gruplarında zirveye oynayan takım gelişim liglerinde de parlıyor. Kulüp başarıyı ödüllendirmek için devre arasına giren altyapı takımları için Yahya Kaptan Skyfall Cafe’de kahvaltı organizasyonu yaptı. Dün U-12 ve U-14 takımları bir araya geldi. Bugün 15 ve 16, yarın ise 17 ve 19 yaş grupları buluşacak. Bugünkü kahvaltı 10.00’da yarınki ise 10.30’da başlayacak. Kocaelispor Elit U-19 takımı 16 puanla sekizinci, Bölgesel Gelişim Liglerinde U-17’ler 10 maçta topladığı 26 puanla namağlup lider, 16’lar ikinci, 15’ler de 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle Belediye Derince’nin 7 puan önünde lider durumda bulunuyor.