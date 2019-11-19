Gökdeniz: İdolüm Mbappe!..

Kocaelispor’da, Kemerspor maçının kilidini açan Gökdeniz Bayrakdar idolünün Fransız yıldız Kylian Mbappé olduğunu belirtti. Antalya Kemer’deki galibiyetin fark yaratan isimlerinden, 23 Kasım 2001 doğumlu Gökdeniz Bayrakdar takımı adına attığı golden sonra gol sevincini ilginç bir şekilde yaşamıştı. PSG’nin Dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappé’nin sevincini taklit eden Gökdeniz, idolünün bu futbolcu olduğunu söyledi.

SERİYİ SÜRDÜRÜYORUZ

Başarılı oyuncu Kemer maçını şu şekilde değerlendirdi: İyi bir seri yakalamıştık. Kemer maçında, daha önce aldığımız galibiyetlerin tesadüf olmadığını herkese göstermek istiyorduk. Kolay bir maç olmadı ancak kazanmasını bildik, mutluyuz. Haftaya şampiyonluk yolunda önemli bir maç oynayacağız.

RAHAT RAHAT ÇIKIP OYNUYORUZ

Bu maçı kazanırsak ilk yarıyı lider bitireceğiz. İnanıyorum ki o da olacak.Sezon başında uyum sorunu yaşadık ancak takım oturdu. Rahat rahat çıkıp oynuyoruz. Antrenmanlarda bitiricilik çalışıyoruz. Tabii ki her futbolcunun örnek aldığı bir futbolcu var. Benimki de Mbappe. Benim idolüm. Golümü attım ve onun gibi sevindim.