Sefa: Kritik virajı sorunsuz döndük

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Sefa Narin, çok önemli bir virajdan sorunsuz döndüklerinin altını çizdi. Kemerspor maçının ardından basının karşısına geçen Sefa şu ifadelere yer verdi: 3 puan çok önemliydi ve bunu başardığımız için mutluyuz. Gerçekten çok kritik bir karşılaşmaydı. Rakiplerimizin yenildiği, diğerinin bay olduğu haftada 3 puandan çok daha fazlasını aldığımızı düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. Özgüven sorunumuzu da hallettik sanırım. Bu da sahaya iyi yansıyor. Haftaya çok önemli bir maçımız var final havasında olacaktır. Erok maçını da iyi hazırlanıp o maçı da kazanacağız.