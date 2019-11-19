Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Sefa Narin, çok önemli bir virajdan sorunsuz döndüklerinin altını çizdi. Kemerspor maçının ardından basının karşısına geçen Sefa şu ifadelere yer verdi: 3 puan çok önemliydi ve bunu başardığımız için mutluyuz. Gerçekten çok kritik bir karşılaşmaydı. Rakiplerimizin yenildiği, diğerinin bay olduğu haftada 3 puandan çok daha fazlasını aldığımızı düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. Özgüven sorunumuzu da hallettik sanırım. Bu da sahaya iyi yansıyor. Haftaya çok önemli bir maçımız var final havasında olacaktır. Erok maçını da iyi hazırlanıp o maçı da kazanacağız.
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Sefa: Kritik virajı sorunsuz döndük
Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Sefa Narin, çok önemli bir virajdan sorunsuz döndüklerinin altını çizdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz