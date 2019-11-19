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Ecem Balcı’nın babası: “Benim kızım umarım artık mezarında rahat uyur”

Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, çıkan ağırlaştırılmış müebbet cezası kararını değerlendirerek, “Benim kızım umarım artık mezarında rahat uyur” dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Gölcük'te 17 yaşındaki Ecem Balcı’nın öldürülerek ormanlık alana gömülmesi ile ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde katil zanlısı Süleyman Kara ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, avukatı Esra Ercüment Aslıhan Şen, adliye önünde basın açıklaması yaparak kararı değerlendirdi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve STK temsilcilerinin de destek vermek amacı ile Gökhan Balcı’nın yanında hazır bulundu.

"BU KARARI ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Duruşmanın ardından kararı değerlendiren mağdur avukatı Aslıhan Şen, “Bugün Ecem Balcı’nın cinayeti ile ilgili karar duruşması için 7. Ağır Ceza Mahkemesindeydik. Bildiğiniz gibi Ecem Balcı, annesinin sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti. Biz başından beri bu davayı takip ettik. Davaya olan inancımız tamdı. Bugün Ecem’i öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Suç delillerini yok edenler, saklayanlar ise ceza aldı. Bu kararı aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

"BENİM KIZIM UMARIM ARTIK MEZARINDA RAHAT UYUR"

Daha sonra konuşan Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı ise kızının katilinin en ağır cezayı almasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Biz her zaman buna inandık ve bekledik. Dedik ki, ‘En ağır cezayı alana kadar biz bu adliyeye gidip geleceğiz.’ Çok şükür o da oldu. Ağırlaştırılmış müebbet cezasını aldı. Biz burada bir duruş sergiledik. Kızımın arkasında bir duruş sergiledik. Katilinin kim olduğunu biliyorduk. Artık ondan katil olarak bahsediyoruz. Katil Süleyman Kara kızımı öldürmüştür. Bütün delilleri ile ispatlanmıştır. Bu saatten sonra hücresinde ömrünün geri kalanını geçirecek. Benim kızım umarım artık mezarında rahat uyur. Başka Ecemler ölmesin diyoruz. Bu bir daha da inşallah olmaz. Bununla ilgili cezalar ağırlaştırılsın. İnşallah bu bir emsal karar olur. İnsanlar umarım bir nebze rahat nefes alır” dedi.

Bugün 14:57 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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