Çöpten kurtarılan Atatürk belgeseli İzmitlilerle buluşacak

İzmit Belediyesi, 10 Kasım 1938 de aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının 19 Kasım 1938 de İstanbul Dolmabahçe Sarayından alınarak Ankara’ya nakli sırasında Yavuz Zırhlısı ile İzmit Tren garına getirilişi ve İzmit halkının son kez vedalaşması anısına “Ata’ya Veda Belgeseli” gösterimi gerçekleştirecek. Belgesel gösterimi 19 Kasım Salı(bugün)saat 18.00’da Mimarlar Odası Taş Bina’da yapılacak.

İZMİTLİ YÖNETMEN ANILARINI PAYLAŞACAK

İzmit Belediyesi tarafından tarihe kazandırılan “Ata’ya Veda Belgeseli” İzmitlilerle buluşacak. 1948 yılında İzmit’te doğan Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı ve “Ataya Veda Belgeseli” eserinin de sahibi Kunt Tulgar da katılacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının ve cenaze töreninin başından sonuna kadar anlatıldığı belgesel gösterimi sonrası Kunt Tulgar İzmitlilerle anılarını paylaşacak.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN BULUNAN ÖNEMLİ ESER

Söz konusu filmin makarası Kocaelispor’un eski başkanı, Hordi Meydanın eski Başkanı Cemal Derya tarafından geri dönüşümde tesadüfen bulunmuş olup, İzmit Belediyesine teslim edilmiştir. Teslim alınan film makarası İstanbul’da günümüz teknolojisine uygun hale getirilmiş ve ortaya acıkan eser, filmin yapımcısı Kunt Tulgar’a ulaşılmış ve uzun yıllar sonra gün yüzüne çıkması sağlanan film bu anlamlı günde İzmitlilerle buluşacak.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Bu organizasyonun kendileri için büyük anlam taşıdığınız belirten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 81 yıl önce İzmit’ten uğurladık ve asla unutmadık. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bu kıymetli günde tüm halkımızı Ata’ya Veda Belgeselini hep birlikte izlemeye davet ediyorum” diyerek tüm halkı bu özel programa davet etti.