İzmit ilçe sınırları içinde yer alan çok sayıda bölgede hala ciddi bir yol sorunu var. Özellikle köylerde ihmal edilen yoların bakımın yapılmıyor olması vatandaşları sıkıntıya sokuyor. İzmit Belediyesi ise zam zaman servis ettiği haberlerde, köy yolarındaki çalışmaların sürdüğü belirtse de, bazı bölgelerde ise çalışmaların yarım yamalak yapılıp bırakıldığı ortaya çıktı o yerlerden biri de Zeytinburnu Mahallesi. Mahallede İzmit Belediyesi’nin daha önce başlattığı asfalt çalışmamın yarım bırakıldığı belirtildi. Yarım bırakılan çalışmayı ise Büyükşehir Belediyesi tamamladı. Büyükşehir ekipleri, Zeytinburnu Mahallesi’nde asfalt çalışması başlattı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan mahalle muhtarı Cengi Demir, “Zeytinburnu Mahallemizde İzmit Belediyesi’nin yarım bıraktığı yolları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ederim” dedi.
Bugün 16:04 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:12 TSİ
İzmit Belediyesi'nin yarım bıraktığı yolları Büyükşehir tamamlıyor!
İzmit Belediyesi tarafından yarım bırakılan köy yollarını şimdi Büyükşehir Belediyesi asfalt yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz