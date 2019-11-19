Sürücü eğitimleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından UlaşımPark AŞ’de görevli toplu ulaşım alanında hizmet veren 581 sürücüye ‘Toplu Taşıma Sürücü’ eğitimi verilecek. 2 yılda bir gerçekleşen ve yeni sürücü kimliği yenileme kapsamında düzenlenen ilk eğitime katılan şoförler, belirli periyotlarda yılsonuna kadar eğitim alacak. Eğitimin sonunda ise sınavdan başarıyla geçen sürücülerin sürücü kimlikleri yenilenecek.
6 FARKLI KONU
Toplamda 581 sürücünün alacağı eğitim yenileme programı çerçevesinde ilk eğitim verildi. 6 farklı konuda sürücülere; sürücü meslek standartları ve etiği, sürücü – engelli yolcu iletişimi, toplu taşıma ve trafik mevzuatı eğitimi, sürücü davranışı ve psikolojisi, güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri, ilk yardım ve meslek hastalıkları konuları anlatılacak. 8 farklı tarihte gerçekleştirilecek eğitimde sürücüler 8 saat kesintisiz eğitim alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz