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Sürücü eğitimleri başladı

UlaşımPark şoförlerine, sürücü kimliği yenilenme programı kapsamında 8 farklı tarihte ‘Toplu Taşıma Sürücü’ eğitimi verilecek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından UlaşımPark AŞ’de görevli toplu ulaşım alanında hizmet veren 581 sürücüye ‘Toplu Taşıma Sürücü’ eğitimi verilecek. 2 yılda bir gerçekleşen ve yeni sürücü kimliği yenileme kapsamında düzenlenen ilk eğitime katılan şoförler, belirli periyotlarda yılsonuna kadar eğitim alacak. Eğitimin sonunda ise sınavdan başarıyla geçen sürücülerin sürücü kimlikleri yenilenecek.

6 FARKLI KONU

Toplamda 581 sürücünün alacağı eğitim yenileme programı çerçevesinde ilk eğitim verildi. 6 farklı konuda sürücülere; sürücü meslek standartları ve etiği, sürücü – engelli yolcu iletişimi, toplu taşıma ve trafik mevzuatı eğitimi, sürücü davranışı ve psikolojisi, güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri, ilk yardım ve meslek hastalıkları konuları anlatılacak. 8 farklı tarihte gerçekleştirilecek eğitimde sürücüler 8 saat kesintisiz eğitim alacak.

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