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Sırf Tiyatro, kahkaya boğacak

İlimizde faaliyet gösteren tiyatro toplulukları arasında yer alan Sırf Tiyatro tarafından sahnelenecek komedi oyunu, sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak 
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İlimizde faaliyet gösteren aktif tiyatro dernekleri arasında yer alan Sırf Tiyatro yeni sezonda farklı bir oyun ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Buna göre, ‘Eyvah Yine Karıştı- Oscar’ adlı oyun, 22 Kasım Cuma akşamı Gölcük Kazıklı Kervansaray Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak. Claude Magnier yazıp, yazıp Murat Kaçmaz 'ın yönettiği oyunun kadrosunda oyunda Tahsin Macit,Murat Kaçmaz,Murat Kaya,Rıfat Kanpara,Burcu Ayyıldız,Gamze Eken,Ülkü Subaş,Hanife Özdemir yer alıyor.

Bugün 16:16 TSİ - Kültür-Sanat

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