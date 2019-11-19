İlimizde faaliyet gösteren aktif tiyatro dernekleri arasında yer alan Sırf Tiyatro yeni sezonda farklı bir oyun ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Buna göre, ‘Eyvah Yine Karıştı- Oscar’ adlı oyun, 22 Kasım Cuma akşamı Gölcük Kazıklı Kervansaray Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak. Claude Magnier yazıp, yazıp Murat Kaçmaz 'ın yönettiği oyunun kadrosunda oyunda Tahsin Macit,Murat Kaçmaz,Murat Kaya,Rıfat Kanpara,Burcu Ayyıldız,Gamze Eken,Ülkü Subaş,Hanife Özdemir yer alıyor.
Bugün 16:16 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 16:17 TSİ
Sırf Tiyatro, kahkaya boğacak
İlimizde faaliyet gösteren tiyatro toplulukları arasında yer alan Sırf Tiyatro tarafından sahnelenecek komedi oyunu, sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz