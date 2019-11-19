İYİ Parti Kartepe’den anlamlı etkinlik

Kültür ve sanat faaliyetlerine ara vermeden devam eden İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı, partililerini ve Kartepelileri yeni bir etkinlikte bir araya getirdi. Bu kapsamda, Ormanya’da kitap okuma etkinliği düzenleyen İYİ Partililer, vatandaşların hem kaliteli vakit geçirmesine hem kitap okuma alışkanlıklarının gelişmesine katkı sağladı. Etkinliğe İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan, Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı Özlem Yücel v İYİ Parti Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı ile birlikte partililer katıldı.