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Sonbaharda tüketilmesi gereken 10 BESİN

Metabolizmayı sonbahara hazırlamak, mevsim geçişlerinde hastalanmamak ve sonbahar depresyonundan korunmak için sofralardan eksik etmemek gereken 10 besin...
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Armut, bal kabağı, Brüksel lahanası, turp, karnabahar, nar, ceviz ve fındık… Tüm bu besinleri; metabolizmayı sonbahara hazırlamak, mevsim geçişlerinde hastalanmamak ve sonbahar depresyonundan korunmak için sofralardan eksik etmemek gerekir.

Elma: Kalbe yararlı flavonoidler ve antioksidan öğeler içerir. Asıl vitamin kabuğunda bulunduğundan iyi yıkanmış bir şekilde kabuğuyla tüketilmelidir.

Ayva: Kabızlığı önler. Bronşit ve öksürüğe de iyi gelir; çekirdekleri kaynatılıp içildiğinde göğsü yumuşatır. Ayva çiçeği ile bal karıştırılıp macun halinde tüketilirse baş ağrısına iyi gelir. Ayva, damar sertliği ve karaciğer sağlığı için de faydalıdır; tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar. Sonbahar depresyonundan korunmak için de sakinleştiren yapraklarının çayı içilebilir.

Balık:Ekim ayı palamut, kasım da lüfer zamanıdır. Haftada 2-3 defa mutlaka tüketilmelidir. Balığın içeriğindeki omega-3, fosfor başta olmak üzere vitamin ve mineraller hamilelikte anne karnındaki bebeğin gelişimi için, çocukluk çağında beyin gelişimi, yetişkin ve yaşlılarda göz, zihin, karaciğer, kalp ve damar sağlığı üzerinde oldukça önemli role sahiptir.

Bal kabağı: Vitamin, mineral, diyet lifi, omega-3 ve antioksidan kaynağı olan bal kabağı cilde iyi gelir. Betakaroten içeren bal kabağı, akciğer, kolon, mesane, serviks, meme ve cilt kanserlerine yakalanma riskini azaltmakta, kalp hastalıklarına karşı da korumaktadır.

Brüksel lahanası: İyi bir demir kaynağıdır. Kanser başta olmak üzere hastalıklara karşı vücudun doğal savunma sisteminin aktivitesini artırır. Tam bir sağlık deposu olan bu sebzeyi 7 dakika buharda pişirip, tükettiğinizde maksimum fayda sağlayacaktır.

Turp: Kökü iyi bir C vitamini kaynağı iken, yapraklarında fazla miktarda A, K vitamini ve folat bulunur. Metal ile temas ettirmeden seramik bıçak ya da cam rende ile zeytinyağlı salatalarda kullanılabilir. Kanı temizler, gut hastalığına karşı korur. Bağırsakları temizler, cilde tazelik verir, saçların sağlıklı olmasını sağlar. Kabızlığı giderir, stresi azaltır.

Karnabahar: İçeriğindeki fitokimyasallar sayesinde anti kanserojendir. Karnabaharı salata, püre veya kıymalı yemek şeklinde tüketebilirsiniz.

Nar: Vücutta damar sağlığını, özellikle de kalbi korur. Damar tıkanıklıklarına iyi gelen nar, tansiyon düşürücüdür. Narda 10 bardak yeşil çaya ve 4 bardak kızılcık suyuna eşdeğer antioksidan madde bulunur. Doğal bir antioksidan olarak anti-tümör özelliği vardır.

Taze ceviz ve fındık: Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Kolesterolü düşürür, düzenli olarak her gün bir avuç tüketilmesi kalp krizi geçirme riskini azaltmaktadır.

Armut: Bağırsak sağlığı için çok faydalıdır. Fırınlama veya haşlama yöntemi ile bir tatlı haline getirilip, tüketilebilir.

Armut Tatlısı (4 kişilik)

Malzemeler: 4 adet büyük boy armut, 2 su bardağı toz tatlandırıcı, 4 adet tüm ceviz, 2 adet karanfil, kaymak

Yapılışı: Kabukları soyulmadan armutların sap kısımları kesilir. İçleri dibi delinmeyecek şekilde oyulur. Tencereye oturtulan armutların içlerine toz tatlandırıcı doldurur, geri kalan ise üzerlerine serpilir. Armutların üzeri kapanacak şekilde su koyulup, karanfiller ilave edilir. Armutlar yumuşayana kadar saplı kısımları ile birlikte kaynatılır. Piştikten sonra servis tabağına alınarak üzerlerine ceviz ilave edilir. Her birinin üzerine kaymak ya da 1 tepeleme tatlı kaşığı vanilyalı dondurma koyulup, saplı kısımları şapka gibi oturtulur. Soğuk servis edilir.

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Sonbaharın son günlerini yaşıyoruz… Kış gelmeden yukarıdaki önerileri dikkate alırsanız iyi olur.

(Zeynep Kıraç)

Bugün 16:17 TSİ - Sağlık

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