KADEM, Büyükakın çiftini ağırladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kocaeli Temsilciliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın'ı ağırladı. Kadem Kocaeli Temsilciliği Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu ziyarette Kadem'in çalışmaları, büyükşehir belediyesinin çalışmaları, ortak çalışmalar üzerinde görüşüldü. Kadınlara, çocuklara verilecek eğitimler, istihdam projeleri ve çalışmaları yönlendirmek üzere bir çalıştay yapılması konuları konuşuldu. Kadem Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan ziyaret nedeniyle Başkan Tahir Büyükakın ve Eşi Figen Büyükakın’a teşekkür etti.