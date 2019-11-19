GTÜ’de 'Uzay' konuşuldu

GTÜ İşletme Fakültesi Amfi Salonu’nda düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun’un açılış konuşmasıyla başladı. GTÜ topluluk öğrencilerinin üniversitenin desteğiyle düzenledikleri sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerin öğrencilere sorumluluk ve iş bölümü başta olmak üzere çeşitli kazanımlar sağladığını ifade eden Prof. Dr. Coşgun, organizasyonlarla öğrencilerin ilgili konularda uzmanlarla bir araya gelmelerini olumlu bulduğunu belirtti.

ASTROFOTOĞRAF ANLATILDI

SEDS Fizik Kulübü Başkanı Barış Ege Kömcü’nün program akışı ve etkinliğin amacını içeren kısa konuşmasının ardından ilk konuşmacı olan Astrofotoğrafçı Süleyman Akgüneş söz aldı. Sunumunda Astrofotoğrafçılığa nasıl ilgi duyduğunu anlatarak başlayan Akgüneş, konuyla ilgili teknik bilgileri açıkladıktan sonra Astrofotoğrafçılıkta dikkat edilmesi gereken hususlar ve Türkiye’de ışık kirliliğinin en yoğun ve en az olduğu bölgelerin neresi olduğuna değindi.Etkinlik, toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.