Hürriyet, Avrupa öğretmenlerini ağırladı

Avrupa Birliği projesi olan ErasmusPlus kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ev sahipliğinde 5 ülkeden 15 öğretmeni İzmit Belediyesi’nde ağırladı. Ziyarette 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Tamer Terzi, ErasmusPlus projesi koordinatörleri Murat Atalay, Hanife Yolcu ve Şadiye Aydın hazır bulundu.

“İZMİT’İN TANITIMI ÖNEMLİ”

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak uluslararası projeleri önemsiyoruz. İzmit’in ve Kocaeli’nin tüm dünyada tanınması bizim için çok önemli. Şehrimizde uluslararası projelerin geliştirilmesi noktasında İzmit Belediyesi olarak çalışmalarımız var. Projeniz bizim için çok değerli, çalışmalarınız için sizleri kutluyorum” dedi.