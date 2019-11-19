Başkan Sezer, temizlik çalışmalarına katıldı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yeni haftaya temizlik ekibiyle birlikte başladı. Sezer, başkan yardımcısı Şevket Kaba ve Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Özbay’ın eşlik ettiği ziyarette, belediye görevlilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, icra ettikleri görevin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim de çalışmaları takip eden isimler arasında yer aldı.

EVSEL VE KATI ATIKLARI AYRILDI

Çalışma kapsamında Yalı Mahallesi baştan aşağıya temizlenirken, görsel kirlilik oluşturan evsel ve katı atıklar iş makinelerinin yardımıyla toplanarak kamyonlara yüklendi. Akabinde kaldırımlarda ve toprak alanlarda oluşan yabani otlar itinayla kesildi. Çalışmaları yakından takip edip takdir eden mahalle sakinleri, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e ve temizlik işleri ekibine teşekkürler ettiler.