Karamürsel’de ‘bi değişik yer’

Kocaeli’nden çok da uzaklaşmadan doğayla iç içe huzurlu bir kahvaltı keyfi yapmaya ne dersiniz? İşte Karamürsel’de doğa ile iç içe ‘bi değişik yer’… Hızla geçen yazın ardından güneş etkisini azaltıp havalar serinlemeye başlarken, hafta sonu kahvaltılarının keyfi de bir başka oluyor. Kocaeli’nde sonbahar çok yakışır ve kara kış bastırmadan dışarıda kahvaltı yapmak için hala birkaç hafta sonumuz var. Ali ve Gülsüm Pilavcı çiftinin işletmeciliği ve aynı zamanda mekan sahibi olan çiftin ‘bi değişik yer’inde bir gününüzü geçirebileceğiniz çocuklarınız için düşünülmüş oyun bahçesiyle, kitap okuyabileceğiniz köşe ile manzarasıyla kendinizle baş başa olabileceğiniz oto parkıyla bir mekan.

GÜZEL HAVALARI KAÇIRMAYIN!

Sonbaharın serin hafta sonunda Karamürsel’in Samanlı Dağları’nda tertemiz havasında organik köy yumurtası ve organik tereyağı ile sağlıklı bir kahvaltı için ilk durağınız, ailecek ekonomik ve zengin bir kahvaltı yapmanız mümkün. ‘Bi değişik yer’ hem eşsiz İzmit Körfezi ve Osmangazi Köprü manzarası hem de yeşilin bütün tonlarının yer aldığı Samanlı Dağlarının manzarasıyla, kahvaltısıyla büyülüyor.

PAZAR KÖY YOLU ÜZERİNDE

İzmit’ten gelenler için Karamürsel’e ilk trafik ışıklarından 3 kilometre mesafede, Yalova istikametinden gelenler için de Karamürsel’in çıkışındaki son trafik ışıklarından 3 kilometre yukarıya. Pazarköy yolu üzerinde, yolunuzun üstünde. 20 araçlı otoparkıyla Cumartesi ve Pazar günleri hizmet veren bir değişik yer.

GERİ DÖNÜŞÜM EVİ

Mekanın sahibi Ali Pilavcı, mekanını şöyle anlattı; “Bi değişik evimiz aslında bir geri dönüşüm evi, burada yaklaşık 50 yıldan 150 yıla kadar eşyalar var ve bu eşyalar bakımları yapılarak tekrar yaşama katıldı. Çağımızın en büyük sorunu olan israfa karşı geri dönüşümün önemli bir çözüm yolu olduğunu düşünüyor ve yaşantımızı bu yönde sürdürüyoruz. Ayrıca her bir eşyanın ayrı bir hikayesi veya anıları var ve bunlarla birlikte yaşamak, yaşatmak, çok farklı manevi bir duygu.

FARKLI EL MARİFETLERİ

Bizler hazır ve asitli içecekler satmıyoruz. Sütten yoğurt, yoğurttan ayran, mevsiminde hangi meyve varsa doğal meyve suyu, mevsimindeki sebzelerden zeytinyağlılar, hiç şeker katmadan doğal tatlı, ev yapımı ekmek, köfte, odun sobası üstünde kestane kebap, fırınında pide börek ve sürpriz olarak kalmasını istediğimiz ilk defa tadacağınız. Karamürselimize ait özel tatlarda bunların içinde tabii ki. Ayrıca eşim Gülsüm hanımında bu lezzetlerin yanı sıra farklı bir el marifeti daha var. Çok özel ve tek ürün olarak yaptığı otantik giyim tasarım kıyafetler ve bunları tasarımından dikimine kadar tamamını yaratıcılığını kullanarak yapıyor.

BAYANLARIN İLGİSİ

Bi değişik evimizde bu ürünleri sergiliyor ve satışını yapıyoruz. Bayanların ilgisi de tabii ki bizi mutlu ediyor. Özetle yaklaşık 30 kişi misafir edebileceğimiz, kalabalık olmayan, doğa, huzur ve otantik bir ortamda doğal kahvaltı, ev yemekleri ve tatlıları olan, misafirlerimizin çay ve kahvelerini keyifle yudumlarken aynı zamanda otantik giyim ve aksesuar alışverişi yapabilecekleri butik konsept de bir mekan oluşturduk ve sadece çekirdek aile olarak çalışıyor ve hizmet veriyoruz”