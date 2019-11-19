SEDAŞ stresle mücadele ediyor!

2009 yılından bu yana Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde elektrik dağıtım faaliyetlerini, özel şirket statüsünde sürdüren SEDAŞ, müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda ve insan emeğinin verimli kullanılması konusunda, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. SEDAŞ ve Thomas firması iş birliği ile Sayaç ve Ölçü Sistemleri Grup Müdürlüğü çalışanları için “İletişim ve Stres” konulu eğitimler verilmeye devam ediyor. Eğitimin amacı; çalışanları psikososyal riskler ile mücadele etmesini sağlamaktır. Bunu da yapabilmek için; eğitimler, sektörel örnekler ve zenginleştirilmiş içerik aktarımı şeklinde uygulanıyor.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

17 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya’daki 320 çalışana verilecek eğitimlerle; çalışanlara, karşılaştıkları ya da karşılaşmaları muhtemel olan ani durumlarda stresi yönetebilme, kesin ve sonuç odaklı bir ilişki sürdürebilmenin teknikleri anlatılıyor. Özellikle müşteri ilişkilerinde daha sağlıklı ve etkin bir iletişimin kurulması için gerekli yöntemler aktarılıyor. Eğitimlerin ilk bölümünde iletişimin önemi üzerinde durulurken, iletişimde yaşanabilecek kazalar çalışanlara uygulamalı örneklerle aktarılıyor. İkinci bölümde ise stres, stresin vücudumuzda meydana getirdiği değişiklikler ve stresin etkilerini azaltmak için neler yapılabileceği hakkında ipuçları veriliyor.