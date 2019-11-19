Kocaeli’de ekim ayında 3191 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,5 oranında azalarak 142 810 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 451 konut satışı ve % 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 978 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 9 012 konut satışı ve %6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu. Doğu Marmara Bölgesinde 2019 yılı Ekim ayında 7 953 konut satıldı.

DOĞU MARMARA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Ekim ayında konut satışı, Kocaeli’de 3191, Sakarya' da 1843, Düzce'de 800, Bolu'da 1 118 ve Yalova'da 1001 konut satışı gerçekleşti.