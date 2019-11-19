İzmit Belediyesi’nde eğitimlere devam

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından İzmit Belediye Başkan Yardımcıları, koordinatörleri ve birim müdürleri yönelik olarak düzenlenen ‘Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi’ geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Marmara Belediyeler Birliği yetkilisi Kıvanç Kaçakgil tarafından verilen eğitimde ‘Yerel yönetimlerde itibar nasıl sağlanmalıdır?’, ‘Yüksek itibarın getirisi nedir? ‘İtibar, tutarlılık ve güven’, ‘İtibar yönetimi’, ‘Kurum itibarı bütünlüğü’ ve ‘Dijital devirde itibar’ başlıkları altında bilgilendirmelerde bulunuldu.