İzmit’te ‘Çocuk Hakları’ farkındalığı yaratıldı

İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinliğe imza atacak. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde bugün saat 14.00-17.00 saatleri arasında İzmit’teki 6-14 yaş grubuna yönelik olarak Yenişehir Mahallesi Çocuk Hakları Okulu’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

HAYALLER, BULUTLARLA BULUŞACAK

İzmit’teki tüm çocukların davetli olduğu programda miniklerin gelişimine yönelik çeşitli yarışmalar, etkinlik atölyeleri ve animasyon gösterileri düzenlenecek. Çocukların eğlenerek öğrenmesine yönelik olarak hazırlanan programın açılışında tüm katılımlar uçan balonlara dilek ve isteklerini yazarak gökyüzüne bırakacak. İzmit Down Kafe personellerinin yanı sıra birçok özel çocuğun yer alacağı ve sosyal kaynaşmanın da amaçlandığı etkinliğe yoğun bir katılım sağlanması bekleniyor.