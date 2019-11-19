Kartepe ve İzmit’te delegeler belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahalle delege seçimleri devam ediyor. Kartepe’de dün 12.00-15.00 saatleri arasında İstasyon Mahallesi, Köseköy Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde mahalle delege seçimi yapıldı. Seçimlerde Köseköy Mahallesi’nde delegeler belirlenirken, İstasyon Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi seçimleri çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. İki mahallede seçimler aynı gün, aynı yerde 18.00-21.00 arasında gerçekleştirildi.
CHP İzmit’te ise bugün Çukurbağ Mahallesi ve Akçakoca Mahallesi’nde seçimler gerçekleştirildi. İzmit’te 44 mahallenin delege seçimleri belirlenirken, yarın Ömerağa ve Kemalpaşa Mahallesi’nde seçim yapılacak.
İZMİT – ÇUKURBAĞ MAHALLESİ
Sefa Sözer
Yetkin Kunter
Hüseyin Çelik
Tahsin Can Kuşkan
Özkan Nalbantoğlu
İZMİT – AKÇAKOCA MAHALLESİ
Ayla Ertan
Hüseyin Taşçı
Yalçın Kömürcüoğlu
Figen Karagülle
KARTEPE – KÖSEKÖY MAHALLESİ
Ali Yılmaz
İsmail Akbaş
Selahattin Altınkaya
İsmet Demirel
Fikret Çakar
Bülent Şahin
KARTEPE - İSTASYON MAHALLESİ:
Beyhan Korkmaz
Ramazan Köse
Ali Dalgıç
Fuat Gençtürk
Ali Urgancı
Hıdır Bilge
KARTEPE - FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
Mehmet Gözen
Abdurrahman Karaduman
Ferhat Kıran
Türkan Önder,
Ayla Yaka
Tayfun Kırmızı
Müzeyyen Bakar
Erkan Korap
Fethi Ahmet Ünlü
Mustafa Çakar
Hasan Bozkurt
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz