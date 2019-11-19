Kartepe ve İzmit’te delegeler belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahalle delege seçimleri devam ediyor. Kartepe’de dün 12.00-15.00 saatleri arasında İstasyon Mahallesi, Köseköy Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde mahalle delege seçimi yapıldı. Seçimlerde Köseköy Mahallesi’nde delegeler belirlenirken, İstasyon Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi seçimleri çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. İki mahallede seçimler aynı gün, aynı yerde 18.00-21.00 arasında gerçekleştirildi.

CHP İzmit’te ise bugün Çukurbağ Mahallesi ve Akçakoca Mahallesi’nde seçimler gerçekleştirildi. İzmit’te 44 mahallenin delege seçimleri belirlenirken, yarın Ömerağa ve Kemalpaşa Mahallesi’nde seçim yapılacak.

İZMİT – ÇUKURBAĞ MAHALLESİ

Sefa Sözer

Yetkin Kunter

Hüseyin Çelik

Tahsin Can Kuşkan

Özkan Nalbantoğlu

İZMİT – AKÇAKOCA MAHALLESİ

Ayla Ertan

Hüseyin Taşçı

Yalçın Kömürcüoğlu

Figen Karagülle

KARTEPE – KÖSEKÖY MAHALLESİ

Ali Yılmaz

İsmail Akbaş

Selahattin Altınkaya

İsmet Demirel

Fikret Çakar

Bülent Şahin

KARTEPE - İSTASYON MAHALLESİ:

Beyhan Korkmaz

Ramazan Köse

Ali Dalgıç

Fuat Gençtürk

Ali Urgancı

Hıdır Bilge

KARTEPE - FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ

Mehmet Gözen

Abdurrahman Karaduman

Ferhat Kıran

Türkan Önder,

Ayla Yaka

Tayfun Kırmızı

Müzeyyen Bakar

Erkan Korap

Fethi Ahmet Ünlü

Mustafa Çakar

Hasan Bozkurt