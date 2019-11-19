Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:30 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:33 TSİ

Down Sendromlu Özlem için kına gecesi!

Genç Kandıralılar Derneği, Kandıralı olan Down Sendromlu 33 yaşındaki Özlem Ateş’in hayali olan kına gecesini gerçekleştirmek için matine düzenliyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yaklaşık 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren, bugüne kadar yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Genç Kandıralılar Derneği anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Yeşilova Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Kadınlar Matinesi” isimli programda 33 yaşındaki Down Sendromlu Özlem Ateş için hayali olan kına gecesini düzenleyecek. 'Down Sendromlu Kızımızın Kına Gecesi'nde Bir Alkış da Sen Tut' konseptiyle gerçekleştirilecek organizasyonda DJ Nuran Özer sahne alacak.

“MUTLULUĞUNU VE HEYECANINI PAYLAŞACAĞIZ”

Dün AKP il binasında Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelen AKP Milletvekili MKYK Üyesi Emine Macit Zeybek’e Genç Kandıralılar Derneği Kadın Kolları organizasyon için davetiye verdi. Zeybek dernek yönetimine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Başkanlığını Nurullah Özer'in üstlendiğiderneğin Kadın Kolu Başkanı Ünzile Yılman, "Kızımızın ailesinin kesinlikle rızası vardır. Kandıra'da ikamet eden down sendromlu kızımızın annesi Nedime Ateş ve babası Hüseyin Ateş, kızlarının mutluluğu ve heyecanını paylaşacağız. Tüm halkımızı 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Yeşilova Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu anlamlı gecemizedavet ediyoruz" dedi.

“BİZLERDEN FARKLI OLMADIĞINI GÖSTERMEK İÇİN”

Genç Kandıralılar Derneği Kurucu Başkanı Nurullah Özer ise söz konusu etkinlik hakkında, “Yapmış olduğumuz bütün etkinlikler farkındalık yapmak amacındayız. Bu hususta biz kadın kollarımızı kurduk. Bu uğraşın sonunda bir kadınlar matinesi yapmayı düşündük. Bu programın içine de derneğimize üye olan bir arkadaşımızın kardeşi olan Down Sendromlu 33 yaşındaki Özlem Ateş’in hayalini gerçekleştirmek istedik. Biz bu kızımızı sevindirmek adına böyle bir olaya kalkıştık. Toplumda bu vatandaşlarımızın da bizlerden farklı olmadığını göstermek için bu projelerimizi yapıyoruz. İnşallah daha iyilerini de yaparız” dedi.

Geceye katılmak isteyenler için irtibat no:

Nurullah Özer: 0544 630 27 02 

Nuran Özer: 0537 761 15 95

Bugün 17:30 TSİ - Yaşam

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Karamürsel’de ‘bi değişik yer’ mask
Karamürsel’de ‘bi değişik yer’
Route 41 Cafe Bistro Kocaelispor’un renkleriyle açıldı! mask
Route 41 Cafe Bistro Kocaelispor’un renkleriyle açıldı!
Cengiz Çetin’in acı günü mask
Cengiz Çetin’in acı günü
Körfez Ticaret Odası İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği il protokol imzaladı mask
Körfez Ticaret Odası İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği il protokol imzaladı
Ali Erdem'in acı günü mask
Ali Erdem'in acı günü
Kocaeli’de ekim ayında 3191 konut satıldı mask
Kocaeli’de ekim ayında 3191 konut satıldı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar mask
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar

GALERİ

Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL