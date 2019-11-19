Down Sendromlu Özlem için kına gecesi!

Yaklaşık 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren, bugüne kadar yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Genç Kandıralılar Derneği anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Yeşilova Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Kadınlar Matinesi” isimli programda 33 yaşındaki Down Sendromlu Özlem Ateş için hayali olan kına gecesini düzenleyecek. 'Down Sendromlu Kızımızın Kına Gecesi'nde Bir Alkış da Sen Tut' konseptiyle gerçekleştirilecek organizasyonda DJ Nuran Özer sahne alacak.

“MUTLULUĞUNU VE HEYECANINI PAYLAŞACAĞIZ”

Dün AKP il binasında Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelen AKP Milletvekili MKYK Üyesi Emine Macit Zeybek’e Genç Kandıralılar Derneği Kadın Kolları organizasyon için davetiye verdi. Zeybek dernek yönetimine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Başkanlığını Nurullah Özer'in üstlendiğiderneğin Kadın Kolu Başkanı Ünzile Yılman, "Kızımızın ailesinin kesinlikle rızası vardır. Kandıra'da ikamet eden down sendromlu kızımızın annesi Nedime Ateş ve babası Hüseyin Ateş, kızlarının mutluluğu ve heyecanını paylaşacağız. Tüm halkımızı 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Yeşilova Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu anlamlı gecemizedavet ediyoruz" dedi.

“BİZLERDEN FARKLI OLMADIĞINI GÖSTERMEK İÇİN”

Genç Kandıralılar Derneği Kurucu Başkanı Nurullah Özer ise söz konusu etkinlik hakkında, “Yapmış olduğumuz bütün etkinlikler farkındalık yapmak amacındayız. Bu hususta biz kadın kollarımızı kurduk. Bu uğraşın sonunda bir kadınlar matinesi yapmayı düşündük. Bu programın içine de derneğimize üye olan bir arkadaşımızın kardeşi olan Down Sendromlu 33 yaşındaki Özlem Ateş’in hayalini gerçekleştirmek istedik. Biz bu kızımızı sevindirmek adına böyle bir olaya kalkıştık. Toplumda bu vatandaşlarımızın da bizlerden farklı olmadığını göstermek için bu projelerimizi yapıyoruz. İnşallah daha iyilerini de yaparız” dedi.

Geceye katılmak isteyenler için irtibat no:

Nurullah Özer: 0544 630 27 02

Nuran Özer: 0537 761 15 95