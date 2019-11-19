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Minik Ali yasa boğdu

İzmit’te yaşayan Raşit ve Ayfer Avcılar’ın 2 yaşındaki down sendromlu çocukları Ali Avcılar yaşamını yitirdi
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İzmit Ayazma Mahallesi sakinlerinden Raşit ve Ayfer Avcılar’ın down sendromlu olarak dünyaya gelen oğulları Ali Avcılar’ın kalbinde de sorunlar çıktı. Önce ilimizde daha sonra İstanbul’da tedavi gören ve 2 Nisan’da Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde kalbinden ameliyat olan minik Ali, solunum yollarından rahatsızlanınca Gebze’de bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ali'nin yaşam savaşını kaybetmesi ailesini ve akrabalarını derinden üzdü.

İKİ ÇOCUKLARI VARDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Raşit Avcılar ve KOÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelerinden Ayfer Avcılar’ın 2 çocuğundan biri olan 2 yaşındaki Ali Avcılar’ın cenazesi bugün, Balıkesir Susurluk Karapürçek Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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