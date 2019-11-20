Marmara ne zaman soğuyacak?

Kasım ayına gelmemize rağmen devam eden eylül sıcakları, vatandaşlarda da tedirginlik yarattı. Herkes birbirbirine sıcaklıkların nedenini sorarken, uzmanlardan konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Buna göre havanın mevsim şartlarının üzerinde sıcak seyretmesinin normal olmadığı kaydedildi. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin kendisini hissetirdiğini belirten uzmanlar, son dönemlerin en sıcak sonbaharlarından birinin yaşandığına dikkat çekti.

'YAĞMUR YAĞMAMASI SORUN'

Hava sıcaklıklarının bir türlü düşmemesi nedeniyle barajlarda da azalmalar meydana geldiğini belirten uzmanlar, uzun süre yağmur yağmamasının ciddi sıkıntılar doğuracağını belirtti. Ancak yine de telaş yapılmaması gerektiğini kaydeden uzmanlar, 1-2 hafta içerisinde Marmara bölgesinin mevsim normallerine geleceğini belirtti.