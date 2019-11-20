Kaza, Gebze D100 Karayolu güney yan yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklı kavşakta Derviş Ç. yönetimindeki 41 J 4163 plakalı özel halk otobüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan Ozan İ. idaresindeki 41 J 4206 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada Derviş Ç. idaresindeki halk otobüsündeki ismi öğrenilemeyen bir yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen anbulansa alınan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili incleme başlatıldı.
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Gebze'de'de halk otobüsleri çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de 2 halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Kaza, Gebze D100 Karayolu güney yan yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklı kavşakta Derviş Ç. yönetimindeki 41 J 4163 plakalı özel halk otobüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan Ozan İ. idaresindeki 41 J 4206 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada Derviş Ç. idaresindeki halk otobüsündeki ismi öğrenilemeyen bir yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen anbulansa alınan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz