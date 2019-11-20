Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:29 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:32 TSİ

Gebze'de'de halk otobüsleri çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de 2 halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Gebze  D100 Karayolu güney yan yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklı kavşakta Derviş Ç. yönetimindeki 41 J 4163 plakalı özel halk otobüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan Ozan İ. idaresindeki 41 J 4206 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada Derviş Ç. idaresindeki halk otobüsündeki ismi öğrenilemeyen bir yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen anbulansa alınan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili incleme başlatıldı.

Bugün 09:29 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı mask
Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Kandıra’dan acı haber! Cansız bedeni bulundu mask
Kandıra’dan acı haber! Cansız bedeni bulundu
Masaj salonu müdürü fuhuştan tutuklandı mask
Masaj salonu müdürü fuhuştan tutuklandı
2 kadın sınır dışı edildi mask
2 kadın sınır dışı edildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Trafikte yeni düzenleme mask
Trafikte yeni düzenleme

GALERİ

Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL