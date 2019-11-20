CHP'de İnce hareketliliği

CHP’de kurultay süreci başladı. Parti kulislerinde ise delege seçimleri için hareketlilik yaşanıyor.
Bir önceki seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkma sürecine giren Muharrem İnce’ye karşı, parti içinden hamleler geldiği ileri sürülmüştü.
Muharrem İnce ile küs olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova örgütünden Muharrem İnce’nin delege seçilmemesi için çalıştığı belirtilmişti.
Fakat Salman’ın çalışmalarına karşılık Yalova Merkez İlçe CHP teşkilatındaki oylamalar sonrasında Muharrem İnce’nin delege olarak seçildiği aktarıldı.
İnce’nin seçim mitinglerindeki sunucusu Serhat Işık sosyal medya hesabından, “Yalova CHP Merkez ilçe delege seçiminde Sn. @vekilince resmi sonuçlara göre Fevzi Çakmak mahallesinden beyaz listeden (şu anki yönetimin olduğu) delege seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini paylaştı.
Işık’ın paylaşımının devamında “Cefa olmadan sefa olmaz. Vefa mı? Gerek var mı” diyerek Vefa Salman’a gönderme yapması da dikkat çekti.
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Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - MUHARREM İNCEDEN HİÇ BİR ŞEY OLMAZ.DEĞİŞİK İLLERDEKİ MİTİNGLERİNEDE GİTMİŞ BİRİ OLARAK,BİR DAHA NE GENEL BAŞKAN ADAYI OLUR.NEDE CB ADAYI OLUR.BANA GÖRE SİYASİ HAYATI BİTMİŞTİR.NEDENİDE SİYASETÇİ SÖZÜNÜN ERİ OLMASI LAZIM.DEĞİLMİKİ YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN ÖNÜNE GİDEMEDİ OLAY ORDA KOPTU.
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