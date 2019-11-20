CHP'de İnce hareketliliği

CHP’de kurultay süreci başladı. Parti kulislerinde ise delege seçimleri için hareketlilik yaşanıyor.

Bir önceki seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkma sürecine giren Muharrem İnce’ye karşı, parti içinden hamleler geldiği ileri sürülmüştü.

Muharrem İnce ile küs olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova örgütünden Muharrem İnce’nin delege seçilmemesi için çalıştığı belirtilmişti.

Fakat Salman’ın çalışmalarına karşılık Yalova Merkez İlçe CHP teşkilatındaki oylamalar sonrasında Muharrem İnce’nin delege olarak seçildiği aktarıldı.

İnce’nin seçim mitinglerindeki sunucusu Serhat Işık sosyal medya hesabından, “Yalova CHP Merkez ilçe delege seçiminde Sn. @vekilince resmi sonuçlara göre Fevzi Çakmak mahallesinden beyaz listeden (şu anki yönetimin olduğu) delege seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini paylaştı.

Işık’ın paylaşımının devamında “Cefa olmadan sefa olmaz. Vefa mı? Gerek var mı” diyerek Vefa Salman’a gönderme yapması da dikkat çekti.