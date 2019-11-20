AKP'de bir istifa daha

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ihracıyla başlayan süreçte AKP’den bir ayrılık haberi daha geldi.
AKP'nin İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı olan Habibe Çiftcioğlu Başer partisinden istifa ettiğini açıkladı. Başer aynı zamanda Büyükçekmece AKP Meclis Üyesi idi.
Habibe Çiftcioğlu Başer'İn istifa mesajındaki, “Ben değişmedim ancak içinde gururla yer aldığım ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ düsturu ile görev yaptığım partimin değiştiğini üzülerek müşahade ediyorum. Artık davanın yerini menfaatin aldığı bir döneme girdik” ifadeleri dikkat çekti.
Başer, AKP’den istifasını Twitter’dan şu sözlerle duyurdu:
“Partimizin gidişatı, yanlış alınan kararlar ve uygulamalar sebebiyle, artık bu yapının bir parçası olamayacağım kanaatine vardım. Uzun yıllar bünyesinde severek görev yaptığım, hizmet ettiğim, emek verdiğim partimden, Ak Partiden istifa etme kararı aldım.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz