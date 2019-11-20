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"AKP'de üst düzey istifa" iddiası

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni partileri ilan etmesiyle, aralık ayında AKP'de toplu istifaların yanı sıra üst düzey istifaların da yaşanacağı iddia edildi

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nde istifa furyası devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam ve Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa ettiğini açıkladı. Daha önce de Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz istifa etmişti. 

TOPLU İSTİFA İDDİASI

Kulislerde yer alan bilgilere göre; eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partilerin ardından aralık ayında AKP'de toplu istifaların yanı sıra üst düzey istifalar da yaşanacak. AKP Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir istifaları 'Kan değişimi' olarak değerlendirse de, partideki kopmaların üzerini örtmek için böyle bir strateji uygulandığının altı çiziliyor.

1 MİLYON ÜYE KAYBEDİLDİ

İktidar partisi AKP'de üye sayısı da hızla eriyor. Yargıtay'da yer alan bilgiye göre, AKP son bir yılda 1 milyona yakın üye kaybetmiş durumda. Kampanyalarla gidenlerin yerleri doldurulmaya çalışılsa da, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunlar ve sosyal problemler nedeniyle parti tabanının yönetime tepkili olduğu biliniyor. Diğer yandan Ahmet Davutoğlu'nun manevi değerleri ön planda tutması beklenen yeni partisi ile, Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan'ın ekonomi ağırlıklı yola çıkması beklenen partisinin de AKP'de kan kaybını artıracağı ifade ediliyor.

Kaynak: Yeniçağ 

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Yorumlar

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Kibarcik - her şey cenabı hakkın dılegıyle olur bu nankörler ve yalakları boylarının ölcülerini alırlar veselam

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