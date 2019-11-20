Özdilek'e önemli tescil

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü olan World Branding Forum tarafından

düzenlenenWorld BrandingAwards’ın 2019 yılı ödül töreni,

14 Kasım akşamı Londra Kensington Sarayı’nda gerçekleştirildi. Özdilek Ev Tekstili, “Ev ve Bahçe Perakendecileri” kategorisinde “Yılın Markası”ödülünün sahibi oldu.

BİR İLKİ BAŞARDILAR

Türkiye’nin önemli ev tekstili üreticilerinden Özdilek, dünyanın en iyi markalarının yaptıkları markalama çalışmaları ve başarıları, marka değerleme, tüketici pazar araştırması ve çevrim içi halk oylamasıyla değerlendirildiği World Branding Awards’ın bu prestijli ödülünü Türkiye’den kazanan tek marka olarak Türk tekstili adına da büyük bir başarıya imza atmış oldu.

DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Dünya devleri arasında yarışan Özdilek’in ev ve bahçe perakendecileri kategorisinde Yılın Markası ödülünü kazandığı World BrandingAwards’ta daha önce kendi kategorilerinde ödül kazanan markalar arasındaysaApple, Barclays, BMW, British Airways, Coca-Cola, Del Monte, Guinness, Heinz, HSBC, Lego, Louis Vuitton, Nike, Nescafé, ROLEX, Samsung, Sony PlayStation ve Oxford Üniversiteside bulunuyor.