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Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda ellerinde 10'dan fazla analiz olduğunu belirterek, "Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil." dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

EYT'lilerin sayısı ve maliyeti konusunda Bakanlıkça yapılan bir analizin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Selçuk, "Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008'de büyük bir reform yaptık. SGK'nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071'e kadar sürdürülebilir durumda." diye konuştu.

Bakanlık olarak EYT konusunda çalışma yaptıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48. Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048'de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53."

"Nüfusumuzun genç kalması önemli"

Selçuk, 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir söz olduğunu anımsatarak, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'de sosyal güvenlik alanında 2045'te yaşlı bağımlılık oranının genç bağımlılık oranını geçeceğine dikkati çeken Selçuk, "İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız 'en az üç çocuk' diyor. Bu dengeyi sağlayabilmemiz için nüfusumuzun genç kalması önemli." değerlendirmesinde bulundu

Selçuk, Türkiye'de erkeklerin ömrünün yüzde 43'ünü, kadıların ise yüzde 46'sını emeklilikte geçirdiğini belirterek, Bulgaristan'da bu oranın erkelerde yüzde 25, kadınlarda yüzde 30, Belçika'da yüzde 32, Fransa'da ise yüzde 33 olduğunu vurguladı.

Dünya Bankasının verilerine göre Türkiye'de 2015'te yüzde 0,3 olan "aşırı yoksulluk" oranının 2016'da yüzde 0,2'ye düştüğünü dile getiren Selçuk, Dünya Bankasının Türkiye'de "aşırı yoksulluk" kavramı kalmadığı sonucuna ulaştığını aktardı.

Bakanlıklarının sağladığı sosyal yardımlarının yüzde 86'sının hak temelli düzenli yardımlar olduğunu ifade eden Selçuk, bu yardımların Türkiye genelindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

"Sosyal yardımları sosyal dayanışma haline getirdik"

Türkiye'de yoksuluğun azaldığını vurgulayan Selçuk, "Buna karşın tematik programlarımızın kapsamı artıyor. Biz sosyal yardımları bir sosyal dayanışma haline getirdik. Yardımlarımız asgari ücretle bağlantılı. Net asgari ücretin üçte birinden az olma koşulu var. Dolayısıyla asgari ücrette yaptığımız her artış kapsamı da artırıyor. Şu anda ulaştığımız hane sayısı 3 milyon civarında." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, bazı milletvekillerinin Sayıştayın engelli raporlarıyla ilgili tespiti üzerinden yaptığı eleştirileri, şu şekilde yanıtladı:

"Biz Sağlık Bakanlığında olan raporlar üzerinden engelli aylıklarını bağlarsak o zaman engellilerimizi mağdur etmiş oluruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı ile bizim Bakanlığın sistemi şu anda tam entegre değil. Veri tabanında yer almayan raporların düzenlenmemesi sonucu buradan çıkmaz. Sağlık Bakanlı ile Bakanlığımız arasındaki gereki entegrasyon sağlandığı zaman Sayıştay raporundaki husus ortadan kalacak."

Niğde'de 500 kişinin 65 yaş aylığının kesildiği yönündeki iddialara da cevap veren Selçuk, "Niğde'deki hadise yerinde incelendi. Aylığı kesilenlerin yüzde 34'ünün nedeni ölüm, yüzde 18'inin gerekçesi muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, yüzde 15'inin sebebi sosyal güvencesinin tespiti, yüzde 9'unun nedeni rapor süresi dolduğu halde raporun yenilenmemesi, yüzde 7'sinin gerekçesi kendi ayrılması, yüzde 17'sinin ise 18 yaşı doldurması ve adres değişikliği gibi farklı nedenler." diye konuştu.

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Yorumlar

(3)
03

Mine - mesela milletvekillerinin maaşını düşürün..mesela 40 yerden maaş alanları kesin meseia sarayın bilmem ne kadar masrafını kesin..mesela suriyelilere bilmem ne kadar yapılan masrafı kesin ...mesela mesela ... halkın ne durumda oldugunu görün mesela..intahar edenleri..gelen zamları artan işsizligi ...yeter artık yeterr

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 11:19
02

İzmi̇tli̇ - BU İŞLER İÇİN ÖZEL SEÇİLMİŞ HİSSİ VERİYOR.BAKAN HEP AĞLAMAKLI SES TONU ,HEP BOYNU BÜKÜK,MAĞDUR EDEBİYATINI EN GÜZEL YAPAN,KONUŞURKEN UYUYAN BİR SES TONU VE KARŞISINDAKİNİ UYUTAN BİR TONLA KONUŞMASI GİBİ.BAKIN KAMU SÖZLEŞMELERİNE TÜRK İŞ BAŞKANI ASLAN GİBİ GİRDİĞİ SÖZLEŞME MASASINDAN İŞÇİYİ SATARAK KALKMİŞTIR.EN SON İŞSİZLİK PRİMLERİYLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİNE BAKIN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 11:03
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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