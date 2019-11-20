Şampiyon Özel Körfezim

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen ve Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. İlçedeki okullarda görev yapan 82 öğretmenin 20 ayrı takımda okulları adına yarıştığı turnuva keyifli anlar ve güzel diyaloglar yaşandı. Yaklaşık 3 haftadır devam eden öğretmenler arası voleybol turnuvasının yanı sıra masa tenisi turnuvasının da başarıyla gerçekleştirildiği ilçede öğretmenler spora ve aktiviteye doyuyor.

5’ER TAKIMLI 4 GRUP YARIŞTI

Öğretmenler arasında iletişimin, dayanışmanın ve arkadaşlık ilişkilerinin kuvvetlenmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuvada nefes kesen müsabakalar yaşandı. Körfezim Eğitim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenleri; Mesut Barak, Dilber Altan, Mehmet Kölerbe ve Şefika Arıkarslan Öztürk ile Halk Oyunları Öğretmeni Abdullah Demirel’in organizasyon komitesinde görev aldığı turnuva 5’er takımlı, 4 ayrı grupta lig usulüne göre oynanan maçlarla başladı. Gruplardan en iyi iki takımının üst tura çıktığı mücadelelerin devamı kıran kırana eleme karşılaşmalarına sahne oldu.

HEYECAN İÇİNDE GEÇTİ

3’er kişilik takımların kurayla eşleştikleri rakiplerini elemek için ortaya koyduğu performanslar nefesleri kesti. Rakiplerini tek tek geride bırakarak finale adını yazdıran okullar ise Özel Körfezim Eğitim Kurumları ve Körfez MTAL oldu. Turnuva şampiyonu Özel Körfezim Eğitim Kurumları (Takım:Mesut Barak, Eyüp Sultan Keskin, Abdullah Öztürk ve Şefika Arıkarslan Öztürk) oldu. İkinci Körfez MTAL, üçüncüler; İgsaş OO ve Körfezkent OO olurken final maçından sonra düzenlenen seremoniyle kupalarını okullarına götürdü.

TURNUVAYA KATILAN OKULLAR VE GRUPLARI

A GRUBU

İlçe Milli Eğitim A

Özel Körfezim Eğitim Kurumları

Körfezkent İO

Hedise Evyap İO

Petkim OO.

B GRUBU

İlçe Milli Eğitim B

Özel Yeşil Vadi Koleji

Körfez İmamhatip OO

Ahmet Taner Kışlalı OO

Körfezkent OO A.

C GRUBU

Çamlıtepe MTAL

Körfezkent OO B

Tüpraş İO

Körfez MTAL

Ahmet Taner Kışlalı OO B.

D GRUBU

Kirazlıyalı Tevfik Fikret İO

İlimtepe OO

İgsaş OO

Halide Edip Adıvar OO

Uzunpınar OO.