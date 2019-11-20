Şampiyon Özel Körfezim

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen ve Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. İlçedeki okullarda görev yapan 82 öğretmenin 20 ayrı takımda okulları adına yarıştığı turnuva keyifli anlar ve güzel diyaloglar yaşandı. Yaklaşık 3 haftadır devam eden öğretmenler arası voleybol turnuvasının yanı sıra masa tenisi turnuvasının da başarıyla gerçekleştirildiği ilçede öğretmenler spora ve aktiviteye doyuyor.
5’ER TAKIMLI 4 GRUP YARIŞTI
Öğretmenler arasında iletişimin, dayanışmanın ve arkadaşlık ilişkilerinin kuvvetlenmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuvada nefes kesen müsabakalar yaşandı. Körfezim Eğitim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenleri; Mesut Barak, Dilber Altan, Mehmet Kölerbe ve Şefika Arıkarslan Öztürk ile Halk Oyunları Öğretmeni Abdullah Demirel’in organizasyon komitesinde görev aldığı turnuva 5’er takımlı, 4 ayrı grupta lig usulüne göre oynanan maçlarla başladı. Gruplardan en iyi iki takımının üst tura çıktığı mücadelelerin devamı kıran kırana eleme karşılaşmalarına sahne oldu.
HEYECAN İÇİNDE GEÇTİ
3’er kişilik takımların kurayla eşleştikleri rakiplerini elemek için ortaya koyduğu performanslar nefesleri kesti. Rakiplerini tek tek geride bırakarak finale adını yazdıran okullar ise Özel Körfezim Eğitim Kurumları ve Körfez MTAL oldu. Turnuva şampiyonu Özel Körfezim Eğitim Kurumları (Takım:Mesut Barak, Eyüp Sultan Keskin, Abdullah Öztürk ve Şefika Arıkarslan Öztürk) oldu. İkinci Körfez MTAL, üçüncüler; İgsaş OO ve Körfezkent OO olurken final maçından sonra düzenlenen seremoniyle kupalarını okullarına götürdü.
TURNUVAYA KATILAN OKULLAR VE GRUPLARI
A GRUBU
İlçe Milli Eğitim A
Özel Körfezim Eğitim Kurumları
Körfezkent İO
Hedise Evyap İO
Petkim OO.
B GRUBU
İlçe Milli Eğitim B
Özel Yeşil Vadi Koleji
Körfez İmamhatip OO
Ahmet Taner Kışlalı OO
Körfezkent OO A.
C GRUBU
Çamlıtepe MTAL
Körfezkent OO B
Tüpraş İO
Körfez MTAL
Ahmet Taner Kışlalı OO B.
D GRUBU
Kirazlıyalı Tevfik Fikret İO
İlimtepe OO
İgsaş OO
Halide Edip Adıvar OO
Uzunpınar OO.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz