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İzmit Belediye spor adına karış karış geziyor

İzmit Belediyesi’nin mahallerdeki spor çalışmaları devam ediyor. Mahallerdeki mevcut spor alanlarının yeterliliğinin incelenmesi ve mahalle sakinlerinden gelen taleplerin değerlendirilmesi noktasında incelemelerde bulanan İzmit Belediyesi, son olarak Malta Mahallesi’ndeki tespitlerini tamamladı.

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İzmit Belediyesi’nin mahallerdeki spor çalışmaları devam ediyor.  Mahallerdeki mevcut spor alanlarının yeterliliğinin incelenmesi ve mahalle sakinlerinden gelen taleplerin değerlendirilmesi noktasında incelemelerde bulanan İzmit Belediyesi, son olarak Malta Mahallesi’ndeki tespitlerini tamamladı. 

 KURMAYLAR GEZDİ

İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü Malta Mahallesinde mevcut spor tesislerinin kontrolü ve spor salonu ihtiyacının belirlenmesi adına tespit çalışmasında bulundu. İncelemelere İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ve Mahalle Muhtarı Bekir Boz katıldı.

 MAHALLERİMİZDEN ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK

Mahallelerin istek ve taleplerine daha hızlı yanıt vermek adına yerinde tespit çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri “Belediye Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in spora verdiği önemi tüm şehrimiz bilmekte.  Mahallerde yaşayan vatandaşların, özellikle çocukların sporla buluşması ve kendilerini bu noktada geliştirmeleri başkanımızın öncelikli amaçları arasında. Mahallerimizden  şampiyonların çıkması arzusu içerisindeyiz” dediler.

 

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