TSYD, çocukların yüzünü güldürdü

Trabzon’da kırsal kesimde yaşayan çocukların şehir merkezindeki spor tesisleri ile buluşması ve doyasıya bir gün geçirmesi hedeflenen “Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor" projesinin ikincisi yapıldı.

SALONLAR GEZİLDİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesince organize edilen, İçişleri Bakanlığının himayesinde hayata geçirilen projede, derslerinde başarılı ama maddi durumları iyi olmayan Şalpazarı Doğancı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle şehir merkezine getirildi, birbirinden modern, olimpik ölçülerdeki spor salonları gezdirildi.

YEMEK YEDİLER

Trabzonspor’un maçlarını oynadığı Akyazı’daki Şenol Güneş Kompleksini de gezerek hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, Forum Alışveriş Merkezinde buz pateni yaptı, eğlence merkezinde neşeli aktivitelere katıldı. Çeşitli spor kıyafetleri ve satranç takımından oluşan hediyeleri takdim edilen öğrenciler, Mercan Korupark’ta düzenlenen yemeğe de katıldı.