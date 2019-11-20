Güngör’den yakışan veda açıklaması

İlimtepe Kullar’da görevi bırakan Mehmet Berk Güngör veda açıklaması yaptı. Genç teknik adam açıklamasında “31.10.2019 tarihinde çok samimi ve güzel duygularla başlamış olduğum İlimtepe Kullarspor A Takım Teknik Sorumluluğu görevimden yine aynı samimi duygularla kendi rızam ve isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Kısa süre olmasına rağmen çok güzel insanlar tanıdım ve uzun yıllar sürecek dostluklar edindim. Bu sempatik camianın her daim başarılı olmasını gönülden dilerim. Sevgiyle kalın” diyerek çok şık bir vedada bulundu.