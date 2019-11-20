Metin Özkan herkesi bir araya getiriyor!

Körfez’de STK’ları, spor adamlarını, siyasilerini ve gazetecilerini buluşturan Metin Özkan her yaklaşık 10 yıldır düzenlediği halı saha maçlarına devam ediyor. Son maçta Körfez Belediye Başkanı Eski Başkanı İsmail Baran da yer alırken, Kocaelispor’un eski futbolcuları Murat Vatansever ve Osman Çakır da adeta futbol resitali sundu. Mücadeleyi yeleksiz takım kazanırken, maçtaki centilmenlik görülmeye değerdi.