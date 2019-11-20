2019-2020 Sezonu 1.Küme U-19 ligi Kura Çekimi yarınsaat 18.00’de Hasan Doğan Amatörevi Eğitim Salonu’nda yapılacak. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, kulüplere çağrıda bulunarak kura çekimine kulüpleri beklediğini belirtti.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:03 TSİ
1. Küme U-19’da gruplar yarın belli oluyor
2019-2020 Sezonu 1.Küme U-19 ligi Kura Çekimi yarınsaat 18.00’de Hasan Doğan Amatörevi Eğitim Salonu’nda yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz