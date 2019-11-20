Büyüakın ve Ellibeş Ankara’da

AKP 133. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün AKP Genel Merkezi’nde saat 11.00’de başladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek toplantıya AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın ile birlikte İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın yer aldığı heyet de sağladı.