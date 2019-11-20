“Geri alalım” kampanyası adı altında toplanan gençler, bugün ilimizde ve Türkiye genelinde artan intiharlar hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Emeği ile geçinen, işçi kenti olarak bilinen Kocaeli’de son 33 günde 9 kişi hayatına son verdi. Bunun yanı sıra 6 Kasım günü Fatih’te 4 kardeşin, 9 Kasım’da Antalya’da bir ailenin geçim sıkıntısıyla intihar etmesinin ardından Antep’te bir öğretmen mobbing sebebiyle, Bakırköy’de bir aile ve Diyarbakır’da bir öğretmen de yine borç yükü yüzünden hayatına son verdi. Son dönemde artan intihar olaylarında kentimizde bu olayların daha fazla yaşanması ise dikkat çekici bir hal almaktadır. Bu şartlar altında yoksullaşmaya mahkûm edilenler, geçim derdinin çaresizliği içerisinde çareyi hayatlarına son vermekte buluyorlar.

“KENDİ VERİLERİNİ BİLE GÖRMEZDEN GELİYORLAR”

Tüm bunlar yaşanırken saray rejimi, yapılan açıklamalarla aklımızla ve yüz yüze kaldığımız acıyla dalga geçercesine, her şeyin yolunda olduğunu anlatıyor. AKP’nin milletvekili asgari ücret ile yumurta hesabı yaparken konu faturalara gelince pişkince sırıtarak onları geçerek diyerek halkın geçim derdi ile alay edebiliyor. Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan TÜİK verilerine göre Türkiye’de 4,6 milyon işsiz var, genç işsizlik oranı ise yüzde 27,1. Kendi verilerini bile görmezden gelenler ‘ekonomimiz aleyhinde algı yaratmaya çalışanlar var’ diyebiliyorlar. Ancak ödediğimiz faturadan, her gün soframıza aldığımız ekmeğe kadar hayatlarımız, bize en yakıcı şekilde gerçekleri gösteriyor. Emekçi halkın “geçinemiyoruz” isyanını ve intihara sürükleyen ekonomik çıkmazı örtbas etmeye çalışan havuz medyası ise tüm bunların sebebini ‘psikolojik rahatsızlık’larda, yaşantılarımızda ve hatta raflarımızdaki kitaplarımızda arıyor.

“BİZLER ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Bir yanda lüksten ve itibardan vazgeçemeyerek akıl almaz harcamalara kaynak yaratabilen AKP iktidarı, halkın alım gücünü günden güne eriten ekonomik krizin üzerinden atlayarak görmezden geliyor. Devletteve belediyelerde en çok usulsüz ihaleler ile ceplerini dolduran yandaş şirketlerin vergi borçları tek kalemde sıfırlanırken, emekçi halktan milli çıkarlar gözeterek zamlara karşı fedakarlık bekleyip boyun eğmesi isteniyor. Sırtımıza yüklenen zamlar ve vergilerle krizin yarattığı bütçe açığı emekçi halkın cebindeki üç kuruşla kapatılmaya çalışılıyor. Şimdi soruyoruz: okulumuzda yemeklilerimize yapılan, elektrikten doğalgaza ‘fiyat güncellemesi’ adı altında zamlar nereye gidiyor? Madem kriz var Diyanet’e ve tarikatlara katlanarak arttırılan bütçenin, saraya ve yandaşlarına bonkörce yapılan harcamaların kaynağı nereden geliyor? Tüm bu soruların cevabını ve halkı umutsuzluğa sürükleyen ekonomik krizin muhatabını bizler çok iyi biliyoruz.

“KRİZİN SORUMLUSU HALK DEĞİL”

İnsanlarımızı öldüren, ‘Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok’ diyerek bizi geleceksizlikle, güvencesizlikle baş başa bırakanlardır. Yaşanan intiharlar, 17 yıllık iktidarları süresince halk işsizlik ve yoksullukla boğuşurken kendi ceplerini halktan aldıklarıyla dolduran saray rejimi ve yandaşlarının eliyle işlenen cinayetler dizinidir. Krizin sorumlusu halk değil, krizi yaratanların kendisidir. Ancak ceplerini bizden aldıklarıyla dolduranlar da bilmelidirler ki bu acımasız sömürü düzeni böyle gitmeyecek. Kendilerine her türlü zenginliği hak görüp halkın yoksulluğa mahkum bırakıldığı bu günlerden çıkışı birlikte yaratabiliriz. Yoksulluk kader değil, AKP iktidarının ülkeyi krize sürükleyen ekonomi politikalarının bir sonucudur. Bu yozlaşmış, karanlık düzeni örgütlü gücümüzle değiştirelim. Eşit, özgür, insanca, yaşanılabilir bir ülkeyi kendi ellerimizle kurabiliriz.”