Bizim kızlar çok mutlu! ÇOOOK!

Hafta sonu Başkent deplasmanında Ankara Fomget’i 2-0 geriye düştüğü maç sonunda 4-2 mağlup eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 4 maç sonunda topladığı 7 puanla göz kamaştırıyor. Ligin en genç ve yabancısı olmayan tek takımı olarak dikkat çeken Yeşil Siyahlılarda tempo düşmüyor.

TEK EKSİK ECE

Teknik adam Hasan Alemdar gözetiminde çalışan kızlar, antrenör ablaları Özge Arslan ve Sinem Şirin’den de çok şey öğreniyor. Antrenmanlarını Gölcük Kavaklı ve İzmit Mehmet Ali Kağıtçı statlarında yapan takımda tek eksik Milli yıldız Ece Tekmen. Ece’nin sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.

ARSLAN: ÖNEMLİ İŞLER BAŞARIYORUZ

Kızlarımız 24 Kasım Pazar günü kendisi gibi 7 puanlı Hakkarigücü’nü konuk edecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki mücadele saat 12.00’de başlayacak. Yardımcı Antrenör ve aynı zamanda Milli Takım Bölge Antrenörlerinden Özge Arslan “Hedefimiz ligde kalmak. Çok iyi çalışıyoruz ve bu şehrin çocukları ile kısıtlı imkanlarla çok önemli işler başarıyoruz. Böyle devam etmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

5. HAFTANIN MAÇLARI

12:00

KOCAELİ BAYAN FK

HAKKARİGÜCÜ SPOR

12:00

AMED SPORTİF

KONAK BELEDİYE SPOR

12:30

ATAŞEHİR BELEDİYE

FOMGET GENÇLİK VE

12:30

KİREÇBURNU

FATİH VATAN SPOR

13:00

BEŞİKTAŞ A.Ş.

ALG SPOR

14:00

ADANA İY.

EREĞLİ BELEDİYE