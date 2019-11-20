Bizim kızlar çok mutlu! ÇOOOK!

Hafta sonu Başkent deplasmanında Ankara Fomget’i 2-0 geriye düştüğü maç sonunda 4-2 mağlup eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 4 maç sonunda topladığı 7 puanla göz kamaştırıyor. Ligin en genç ve yabancısı olmayan tek takımı olarak dikkat çeken Yeşil Siyahlılarda tempo düşmüyor.
TEK EKSİK ECE
Teknik adam Hasan Alemdar gözetiminde çalışan kızlar, antrenör ablaları Özge Arslan ve Sinem Şirin’den de çok şey öğreniyor. Antrenmanlarını Gölcük Kavaklı ve İzmit Mehmet Ali Kağıtçı statlarında yapan takımda tek eksik Milli yıldız Ece Tekmen. Ece’nin sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.
ARSLAN: ÖNEMLİ İŞLER BAŞARIYORUZ
Kızlarımız 24 Kasım Pazar günü kendisi gibi 7 puanlı Hakkarigücü’nü konuk edecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki mücadele saat 12.00’de başlayacak. Yardımcı Antrenör ve aynı zamanda Milli Takım Bölge Antrenörlerinden Özge Arslan “Hedefimiz ligde kalmak. Çok iyi çalışıyoruz ve bu şehrin çocukları ile kısıtlı imkanlarla çok önemli işler başarıyoruz. Böyle devam etmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.
5. HAFTANIN MAÇLARI
12:00
KOCAELİ BAYAN FK
HAKKARİGÜCÜ SPOR
12:00
AMED SPORTİF
KONAK BELEDİYE SPOR
12:30
ATAŞEHİR BELEDİYE
FOMGET GENÇLİK VE
12:30
KİREÇBURNU
FATİH VATAN SPOR
13:00
BEŞİKTAŞ A.Ş.
ALG SPOR
14:00
ADANA İY.
EREĞLİ BELEDİYE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz