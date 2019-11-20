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19 Mayıs’ın Sultanlar’ı rahat kazandı “3-0”

Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi C Grubu’nda mücadele eden 19 Mayıs Spor Kulübü, gruptaki üçüncü maçında Karamürsel GSİM’yi 3-0 yendi
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Türkiye Voleybol Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği’nin organize ettiği Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nde karşılaşmalar devam ediyor. C Grubu’nun iddialı takımlarından Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü, Derince Yenikent Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibi Karamürsel GSİM karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılırken bir birinden şık sayıları ile de dikkat çekti.

 RAHAT KAZANDI

Maça hızlı başlayan 19 Mayıs’ın Sultanlar’ı ilk seti 25-15’lik skorla rahat geçti. İkinci sete de hızlı giren 19 Mayıs, bir ara skorun dengelenmesine rağmenbu setten de 25-22’lik sonuçla önde ayrılmasını bildi. Rakibi karşısındaki üstünlüğünü son sette de devam ettiren 19 Mayıs, bu seti rahat bir oyunun ardından 25-13 önde tamamlayarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. 19 Mayıs’ın Değirmenderespor’la karşılaşacak.

 DENEYİMLİ TEKNİK KADRO

Voleybol sahalarının deneyimli hocalarından Fatih Dişli idaresindeki takımda antrenörler Cihan Temiz ve Ahmet Macit de yer alıyor. Kocaeli 19 Mayıs Spor Kulübü’nün kadrosunda Cansu, Irmak, Duru, Ezgi Ecrin, Ece Nur, Nursena, Zeynep, Melis, Derya, Zehra Duygu, Ceren Yaren ve Aybüke gelecek için umut veriyor.       

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