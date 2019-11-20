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Okul sporları için geri sayım başladı

Kentimizin en eski spor etkinliklerinden biri olan okul sporlarının 2019-2020 sezonu için hummalı bir çalışma yürütülüyor
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Bu sezon işi daha da sıkı tutan Okul Sporları İl Temsilciliği, Başkent’te yapılan toplantılardan sonra, ilçe ilçe toplantılar yaparak, tüm okul beden eğitimi öğretmenlerini bilgilendiriyor. Yeni sezonda uygulanacak kurallar ve statülerle ilgili bilgi veren yetkililer, Kartepe’deki toplantıdan hemen sonra İzmit’te de bir toplantı gerçekleştirdiler.

25 KASIM’DA BAŞLIYOR

Uluslar Arası Gençlik Merkezi’ndeki toplantıya ilçedeki okulların yöneticileri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri toplantılar diğer ilçelerde de devam edecek. Bu sezon ara tatil uygulaması nedeniyle 9 günlük bir sarkma yaşanan okul ligleri müsabakaları, 25 Kasım’dan itibaren başlayacak.

ARGUN: ÖĞRETMENLERİMİZ DİKKATLİ OLMALI

Okul Sporları İl Temsilcisi öğretmen Göksel Ali Argun, öğretmenlerin dikkatli olmalarını istedi ve şu şekilde konuştu: Kurallar ortada. Bunlar kesinlikle uygulanacaktır. Bu konuda öğretmen arkadaşlarımızın duyarlılığını ve dikkatli olmalarını bekliyoruz. İlgili branş il temsilcilerimizle koordineli olarak çalışıyoruz ve aksaklık yaşanmaması için azami gayret gösteriyoruz.

DESTEK BEKLİYORUZ

Çocuklarımızın en sağlıklı ortamda spor yapabilmeleri için yoğun bir kadro ile işimizin başındayız. Tüm okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimizden destek bekliyoruz. Okul sporları ailesi gerçekten de bu kentte köklü ve büyük bir ailedir Birçok ünlü yıldızımız, okul sıralarından, okul takımlarından yetişiyor. Görevimiz çok sorumluluk isteyen bir görevdir. Herkesin ayın sorumluluğu paylaşmasını istiyoruz.

Bugün 17:12 TSİ - Spor

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