Kocaelisporlu Murat Gün’e sürpriiiiz!

Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından, çok yoğun bir iş programı olmasına karşın kilometrelerce yolu kat ederek Kocaelispor’un maçlarını yıllardır yerinde izleyen Murat Gün için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Eşi ve kardeşlerinin jesti karşısında çok mutlu olan Kocaelispor taraftarı Murat Gün, nazik düşüncelerinden ötürü teşekkür etti. Gün “Tabii ki asıl kutlamayı sezon sonunda şampiyon olduktan sonra yapacağız” dedi.