Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından, çok yoğun bir iş programı olmasına karşın kilometrelerce yolu kat ederek Kocaelispor’un maçlarını yıllardır yerinde izleyen Murat Gün için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Eşi ve kardeşlerinin jesti karşısında çok mutlu olan Kocaelispor taraftarı Murat Gün, nazik düşüncelerinden ötürü teşekkür etti. Gün “Tabii ki asıl kutlamayı sezon sonunda şampiyon olduktan sonra yapacağız” dedi.
Bugün 17:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:15 TSİ
Kocaelisporlu Murat Gün’e sürpriiiiz!
Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından, çok yoğun bir iş programı olmasına karşın kilometrelerce yolu kat ederek Kocaelispor’un maçlarını yıllardır yerinde izleyen Murat Gün için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz