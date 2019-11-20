Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü gözetiminde çalışmalarını sürdüren, bölge antrenörü Ömer Çubukcu, Gölcük Belediyespor antrenörleri Yusuf Yüksel, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan güreş antrenmanları aralıksız olarak devam ediyor. İlçede çok başarılı bir güreşçi olan Ramazan Sarı gibi sporcular yetiştirmek isteyen Gölcük Belediye, yeni Ramazan Sarı’ların peşine düştü. Gölcük’teki çalışmalara katılan geleceğin Avrupa ve Dünya şampiyonu adayları sıkı bir antrenman programından geçiyor ve tempolarını düşürmüyor.
Bugün 17:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:15 TSİ
Yeni ‘Ramazan Sarı’lar geliyor
Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü gözetiminde çalışmalarını sürdüren, bölge antrenörü Ömer Çubukcu, Gölcük Belediyespor antrenörleri Yusuf Yüksel, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan güreş antrenmanları aralıksız olarak devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz