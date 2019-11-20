Kentimizin basketbol duayenlerinden Sinan Us, üretime devam ediyor. Yaklaşık 30 yıl önce efsane takım Kağıtspor ve Brisaspor bayan ve erkek takımlarının antrenörlüğünü yapan Sinan Us, yaşamını sürdürdüğü Gölcük’te de eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Kendi soyadını taşıyan Gölcük Us Basketbol takımı, ara tatilde basketbol antrenmanlarını 17 Ağustos Spor Salonu’nda sıkı bir şekilde yaparken, geleceğin 12 dev adamları yetişiyor.
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Sinan Us yeni “USTA” lar yetiştiriyor
Kentimizin basketbol duayenlerinden Sinan Us, üretime devam ediyor. Yaklaşık 30 yıl önce efsane takım Kağıtspor ve Brisaspor bayan ve erkek takımlarının antrenörlüğünü yapan Sinan Us, yaşamını sürdürdüğü Gölcük’te de eğitimlerini aralıksız sürdürüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz