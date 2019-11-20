U-12'lerde Hacı Hızır Şafak fırtınası!

U-12 Ligi’nde heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Küçük futbolcular futbol resitali sunarken, gözlerin pasını da siliyor. Can Demirkıran’ın çalıştırdığı Hacı Hızır Şafakspor önceki gün adeta şov yaparken haftayı faklı galibiyet ile tamamladı.

ERAY VE MUSTAFA TOPLAM 7 GOL ATTI

U-12’lerde önceki gün 4 statta toplam 35 maç oynandı. Bu maçların 10’u Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaydı. Günün en farklı galibiyetini Hacı Hızır Şafakspor elde etti ve Yenidoğan Serdarspor'u 10-0 mağlup ederken goller Eray (4), Mustafa (3), Bedirhan (2), Ali Efe’den geldi. Kocaeli 1937 Sekaspor, Kartepe Suadiyespor maçıgol düellosu şeklinde geçti. Mücadeleyi Seka 7-4 kazanırken maçı izleyenler gole doydu.

YASER’DEN ÜÇLEME

Kireçocaklarıspor, Kartepe Gençlerbirliği karşısındarahat bir galibiyete imza attı ve maçı 5-1 kazandı. Günün dördüncü karşılaşmasında Başiskele Birlikspor, Üçyoldoğuspor'u 4-2 yenerken Yaser attığı 3 golle yıldızlaştı, diğer gol Kerem’den geldi. Kartepe Belediyespor, Bağçeşmespor'u 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.

İKİ MAÇ BERABERE BİTTİ

Günün berabere biten iki maçından birisiİlimtepe Kullar 1975 ile 41 Futbol kulübü arasındaydı. Halil ve Bedirhan’ın karşılıklı golleri ile maç 1-1 sona erdi. Nefis maçta Bağdatspor ile Derbent sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılırken maçı izleyenler küçüklerin 3 puan mücadelesine ve azmine hayran kaldı.

DÖRDÜNCÜ HAFTA MAÇLARI BUGÜN

Kocaeli Okanspor, Kyödspor karşısında 5-0, Yahya Kaptan da İzmit Erenlerspor karşısında 6-0’lık bir galibiyet elde etti. Günün son maçı Marmara Gençlik, Anadolu Yeniköy’ü 5-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamlayan takımlardan birisi oldu. Şenlik havasında geçen U-12 Ligi’nde dördüncü hafta maçları bu gün oynanacak.

HACI HIZIR ŞAFAKSPOR: 10

YENİDOĞAN SERDARSPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U.12 E)

HAKEM: Cüneyt Ayçiçek***

H.HIZIR ŞAFAKSPOR: Kaan***, Doğukan** (Mustafa***), Yakup*** (Ömer**), Bulut*** (Hüseyin**), Kayra***, Eray****, Utku*** (Ali Efe***, Bedirhan*** (Osman***)

YENİDOĞAN SERDARSPOR: Ahmet**, Ahmet Bulut** (Anıl**), Veysel Emre**, Osman**, Eymen**, Talha Tunç**

GOLLER: Eray (4), Mustafa (3), Bedirhan (2), Ali Efe

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İLİMTEPE KULLAR 1975: 1

41 FUTBOL KULÜBÜ: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 B)

HAKEM: Mehmet Can Koç***

İLİMTEPE KULLAR 1975: Emir***, Ahmet***, Numan**, Servet**, Halil***, Muhammet***, Mert** (Kaan**), Hüseyin** (Melih**)

41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir***, Çınar**, Bedirhan***, Bilal***, Sarp**, Furkan Emir**, Yiğit**, Samet**

GOLLER: Halil (İlimtepe Kullar), Bedirhan (41 FK)

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BAĞÇEŞMESPOR: 0

KARTEPE BELEDİYE: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 A)

HAKEM: Mehmet Can Koç***

BAĞÇEŞMESPOR: Doruk**, Eyüp**, Efehan**, Ertuğrul** (Alperen**), Muhammet**, Doruk Dervişoğlu**, Erdem**, Ege** (Yusuf**)

KARTEPE BELEDİYE: Eren***, Baran***, Yiğit***, Göktan***, Bedirhan***, Ömer****, Çağatay*** (Samet**), Hamza*** (Hamza Demir**)

GOLLER: Ömer (2), Berdirhan, Baran

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KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 7

KARTEPE SUADİYESPOR: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 C)

HAKEM: Cüneyt Ayçiçek***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ali Ensar***, İrfan***, Bilal***, Gökmen*** (Yunus**), Halit***, Ensar Kayra****, Ensar Evirgen***, Kaan**, Kerem***

KARTEPE SUADİYESPOR: Berat***, Tunahan** (Mehmet**), Bilal Eryılmaz**, Süleyman***, Batuhan***, İsmail** (Raşit**), Bilal Moğultay***

GOLLER: Ensar Kayra (3), Kerem (2), Bilal (1), İrfan (1937 Seka), Süleyman (3), Batuhan (Suadiyespor)

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ÜÇYOL DOĞUSPOR: 2

BAŞİSKELE BİRLİKSPOR: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 D)

HAKEM: Halid Çetinkaya***

ÜÇYOL DOĞUSPOR: Berkay**, Hamza**, Furkan***, Berat** (Ahmet**), Erdi***, Berke***, Ömer** (Tuna**), Tolga** (Hasan**)

BAŞİSKELE BİRLİKSPOR: Doğukan***, Ahmet Çakmak***, Ahmet Sert*** (Fatih**), Mehmet***, Eren***, Hamza*** (Melih**), Kerem***, Yaser****

GOLLER: Erdi, Berke (Üçyoldoğu), Yaser (3), Kerem (Başiskele Birlik)

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KİREÇOCAKLARISPOR: 5

KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 D)

HAKEM: Tunahan Demirel***

KİREÇOCAKLARISPOR: Yasin***, Burak*** (Yiğit**), Batın***, Gökay***, Melih***, Bilal*** (Utku**), Mert****, Buğra*** (Mustafa**)

KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ: Ömer**, Behlül***, Alperen**, Yiğit***, Cemil***, Olcay*** (Erdem **), Mustafa Soğuk**, Mustafa Özkan**

GOLLER: Mert (4), Melih (Kireçocakları), Yiğit (Kartepe GB)