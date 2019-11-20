Bilgi Köprüsü'nde keyifli etkinlik

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları anne-babaları ilgilendiren bir önemli etkinliğe daha imza attı. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte sosyal medya annesi olarak da bilinen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal, “Çocuk Kitapları” adıyla söyleşi ve imza günü düzenledi.Etkinliğe Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları idarecileri, müdürleri, öğretmenleri ve çok sayıda veli katılım gösterdi.

ÇOCUK VE EĞLENCE DEYİNCE AKLIMIZA KİTAP GELMİYOR

İzmit Yenişehir Mahallesi’nde 17 yıldır 5 ayrı birimde faaliyet gösteren, ilimizin eğitim sektöründeki marka kurumlarından Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, anne ve babaları ilgilendiren önemli bir seminere daha imza attı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal, BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Konferans Salonu’nda “Çocuk Kitapları” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide konuşan Kangal, “Çocuk kitaplarını konuşurken biraz da kendimize dönerek iyi bir okuyucu olup olmadığımıza bakmalıyız. Bir konuyu merak ettiğimizde interneti kullanıyoruz. Ama bu ne kadar doğru? Örneğin arama motoruna “Çocuk ve eğlence” diye yazdığınızda karşınıza top, havuzlar, bilgisayar oyunları çıkıyor. Kitap seçeneği çıkmıyor. Oysa kitaplar çocuğunuzun hayal gücünü geliştirir, empati yapmasını sağlar, beynin tamamını kullandırır ve geliştirir” dedi.

ANNE VE BABA ÇOCUĞUNA ÖRNEK OLMALIDIR

Kangal, sözlerine şöyle devam etti: “Anne babaların en büyük hayali okuyan, araştıran çocuklarının olması oluyor. Ama eve geldiğinde telefonu elinden düşürmeyen bir anne-babayı gören çocuk, kitaba elini sürmez, onları örnek alarak o da telefon, tablet, bilgisayara yönelir. Toplumun büyük bir bölümü bebekler için uygun kitapların olmadığını düşünüyor. Kitap okumayan çok büyük bir kitle var. Okuduğumuzu anlama konusunda da oldukça gerideyiz. Okuyan bir çocuğunuz olsun istiyorsanız, okuyan bir anne-baba olmak zorundasınız. Eğer böyle değilseniz baştan kaybediyorsunuz”. Büyük ilgiyle takip edilen interaktif söyleşi sonunda Kangal’a çiçek ve plaket takdim edildi.