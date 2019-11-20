Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:26 TSİ- Yaşam G: Bugün 11:30 TSİ

Çocuklarımızı Atatürk’le ve tarihimizle buluşturduk

ÇYYD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, dernek bünyesinde burs verdikleri 17 üniversite öğrencisi için İstanbul gezisi düzenledi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın

ÇYYD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, dernek bünyesinde burs verdikleri 17 üniversite öğrencisi için İstanbul gezisi düzenledi. Geziye Deren’in yanı sıra Başkan Yardımcısı İpek Sümen, Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Kazak, dernek gönüllüleri Deniz Ulutaş, Sebahat Ulutaş ve Anadolu’nun her köşesinden ilimizde üniversite okuyan öğrencilerden; Eda Dolaşkan, Veysel Afşin, Serhat Tunca, Eren Gökdemir, Berat Yüksel, Nurşah İnalkaç, Ceyda Cehlan, Gamze Kaşkan, Rana Günen, Mehmet Orhan, Ayhan Ada, Ceren Ay, Mehtap Özcan, Raziye Kablan, Elif Çelebi, Doğukan Cansever ve Özgür Yeralçak katıldı.

ATATÜRK’ÜN KALDIĞI OTELE ZİYARET

1348 yılında Cenevizliler tarafından yapılan İstanbul’un görkemli sembollerinden Galata Kulesi’nde kahvaltı etkinliği ile başlayan program, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1917’de Pera Palace Hotel’de konakladığı Atatürk Müze Odası ziyareti ile devam etti. Program devamında, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedişinin top sesleri, at kişnemeleri ve Mehter Takımı marşlarıyla panoramik gösteriminin yapıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaret edildi. Ardından İstanbul’un en büyük koru parkı olarak bilinen, Lale Dönemi’nin de en önemli eğlencelerinin düzenlendiği tarihi Yıldız Parkı gezildi. Park gezisinin ardından Atatürk’ün üniversite ve yüksek lisans düzeyindeki eğitimlerini tamamladığı Harbiye Askeri Müzesi ziyareti ile devam eden program Boğaz’da tekne turu ile sona erdi. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve üyelerinin işbirliğinde gerçekleşen gezi programı öğrencilerin büyük beğenisini kazandı.

 “ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BANA EN BÜYÜK HEDİYE”

Gezi boyunca organizasyonun en ince ayrıntısına kadar birebir ilgilenen ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Bu gezide çocuklarımız ilkleri yaşadı, hem İstanbul’u hem de Ata’larının kaldığı oteli ve şahsi eşyalarını görme fırsatı buldular. Bu nedenle benim için çok duygusal bir gezi. Onların yüzündeki pırıltıyı, heyecanı görmek bana en büyük hediye. Bursiyerlerimize sadece maddi destek değil, böyle sosyal etkinliklerde de imkânlar sağlayarak onlara hayatlarının en güzel dönemlerinde unutulmaz duygular tattırmak istiyoruz. Atatürkçü çağdaş nesile bu duyguları kazandırmak çok önemli. Normalde bölüm bölüm yaptığımız gezileri bu sene ilk kez bu kadar kalabalık bir şekilde düzenledik” dedi.

Bugün 11:26 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Karamürsel’de ‘bi değişik yer’ mask
Karamürsel’de ‘bi değişik yer’
Down Sendromlu Özlem için kına gecesi! mask
Down Sendromlu Özlem için kına gecesi!
Route 41 Cafe Bistro Kocaelispor’un renkleriyle açıldı! mask
Route 41 Cafe Bistro Kocaelispor’un renkleriyle açıldı!
Cengiz Çetin’in acı günü mask
Cengiz Çetin’in acı günü
Ali Erdem'in acı günü mask
Ali Erdem'in acı günü
Körfez Ticaret Odası İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği il protokol imzaladı mask
Körfez Ticaret Odası İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği il protokol imzaladı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Trafikte yeni düzenleme mask
Trafikte yeni düzenleme

GALERİ

Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL