Çocuklarımızı Atatürk’le ve tarihimizle buluşturduk

ÇYYD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, dernek bünyesinde burs verdikleri 17 üniversite öğrencisi için İstanbul gezisi düzenledi. Geziye Deren’in yanı sıra Başkan Yardımcısı İpek Sümen, Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Kazak, dernek gönüllüleri Deniz Ulutaş, Sebahat Ulutaş ve Anadolu’nun her köşesinden ilimizde üniversite okuyan öğrencilerden; Eda Dolaşkan, Veysel Afşin, Serhat Tunca, Eren Gökdemir, Berat Yüksel, Nurşah İnalkaç, Ceyda Cehlan, Gamze Kaşkan, Rana Günen, Mehmet Orhan, Ayhan Ada, Ceren Ay, Mehtap Özcan, Raziye Kablan, Elif Çelebi, Doğukan Cansever ve Özgür Yeralçak katıldı.

ATATÜRK’ÜN KALDIĞI OTELE ZİYARET

1348 yılında Cenevizliler tarafından yapılan İstanbul’un görkemli sembollerinden Galata Kulesi’nde kahvaltı etkinliği ile başlayan program, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1917’de Pera Palace Hotel’de konakladığı Atatürk Müze Odası ziyareti ile devam etti. Program devamında, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedişinin top sesleri, at kişnemeleri ve Mehter Takımı marşlarıyla panoramik gösteriminin yapıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaret edildi. Ardından İstanbul’un en büyük koru parkı olarak bilinen, Lale Dönemi’nin de en önemli eğlencelerinin düzenlendiği tarihi Yıldız Parkı gezildi. Park gezisinin ardından Atatürk’ün üniversite ve yüksek lisans düzeyindeki eğitimlerini tamamladığı Harbiye Askeri Müzesi ziyareti ile devam eden program Boğaz’da tekne turu ile sona erdi. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve üyelerinin işbirliğinde gerçekleşen gezi programı öğrencilerin büyük beğenisini kazandı.

“ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BANA EN BÜYÜK HEDİYE”

Gezi boyunca organizasyonun en ince ayrıntısına kadar birebir ilgilenen ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Bu gezide çocuklarımız ilkleri yaşadı, hem İstanbul’u hem de Ata’larının kaldığı oteli ve şahsi eşyalarını görme fırsatı buldular. Bu nedenle benim için çok duygusal bir gezi. Onların yüzündeki pırıltıyı, heyecanı görmek bana en büyük hediye. Bursiyerlerimize sadece maddi destek değil, böyle sosyal etkinliklerde de imkânlar sağlayarak onlara hayatlarının en güzel dönemlerinde unutulmaz duygular tattırmak istiyoruz. Atatürkçü çağdaş nesile bu duyguları kazandırmak çok önemli. Normalde bölüm bölüm yaptığımız gezileri bu sene ilk kez bu kadar kalabalık bir şekilde düzenledik” dedi.