Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:29 TSİ- Yaşam G: Bugün 11:32 TSİ

Gebze Center’dan ayağınızı yerden kesecek kampanya

Alışveriş keyfine keyif katan Gebze Center AVM’den 31 Ocak 2020 tarihine kadar aynı gün içinde 200 TL tutarında alışveriş yapan herkes, VW Passat çekilişine katılma şansı yakalıyor
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yerli ve yabancı marka karmasını artırarak her ihtiyaca cevap veren Gebze Center AVM, çok özel bir kampanyaya ev sahipliği yapıyor.  Yeni yılı, yeni bir araba ile taçlandırmak isteyen herkes Gebze Center AVM’de buluşuyor.  31 Ocak 2020 tarihine kadar Gebze Center AVM’den aynı gün içinde 200 TL tutarında alışveriş yapanlar VW Passat çekilişine katılma şansı yakalıyor. Üstelik her 200 TL tutarındaki alışveriş ayrı bir çekiliş şansı…

OTOMOBİL KAZANACAKLAR

11.02.2020 tarihinde yapılacak çekiliş ile kampanyaya katılan bir talihli Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS Impression DSG 2019 Model Otomobil kazanacak. Kazanan talihliler 18.02.2020 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde duyurulacak. Bu kampanya MPİ’nin 08.11.2019 tarihli ve E.10446 sayılı izni ile düzenlenmektedir. 18 yaşından küçükler katılamaz. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Ayrıntılı bilgi için ve www.gebzecenter.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bugün 11:29 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Karamürsel’de ‘bi değişik yer’ mask
Karamürsel’de ‘bi değişik yer’
Down Sendromlu Özlem için kına gecesi! mask
Down Sendromlu Özlem için kına gecesi!
Route 41 Cafe Bistro Kocaelispor’un renkleriyle açıldı! mask
Route 41 Cafe Bistro Kocaelispor’un renkleriyle açıldı!
Cengiz Çetin’in acı günü mask
Cengiz Çetin’in acı günü
Ali Erdem'in acı günü mask
Ali Erdem'in acı günü
Körfez Ticaret Odası İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği il protokol imzaladı mask
Körfez Ticaret Odası İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği il protokol imzaladı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Trafikte yeni düzenleme mask
Trafikte yeni düzenleme

GALERİ

Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL