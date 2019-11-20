Gebze Center’dan ayağınızı yerden kesecek kampanya

Yerli ve yabancı marka karmasını artırarak her ihtiyaca cevap veren Gebze Center AVM, çok özel bir kampanyaya ev sahipliği yapıyor. Yeni yılı, yeni bir araba ile taçlandırmak isteyen herkes Gebze Center AVM’de buluşuyor. 31 Ocak 2020 tarihine kadar Gebze Center AVM’den aynı gün içinde 200 TL tutarında alışveriş yapanlar VW Passat çekilişine katılma şansı yakalıyor. Üstelik her 200 TL tutarındaki alışveriş ayrı bir çekiliş şansı…

OTOMOBİL KAZANACAKLAR

11.02.2020 tarihinde yapılacak çekiliş ile kampanyaya katılan bir talihli Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS Impression DSG 2019 Model Otomobil kazanacak. Kazanan talihliler 18.02.2020 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde duyurulacak. Bu kampanya MPİ’nin 08.11.2019 tarihli ve E.10446 sayılı izni ile düzenlenmektedir. 18 yaşından küçükler katılamaz. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Ayrıntılı bilgi için ve www.gebzecenter.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.